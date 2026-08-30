Santiago Gimenez hace maletas y viaja para firmar con el Porto: “Es una nueva oportunidad”

El delantero mexicano recibió autorización del Milan para viajar y cerrar su llegada al conjunto portugués, a la espera del anuncio oficial

Santiago Gimenez será nuevo jugador del Porto | Imago7, @FabrizioRomano

Santiago Gimenez ya se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera. El delantero mexicano fue captado mientras comenzaba su viaje rumbo a Portugal, donde se espera que cierre su incorporación al Porto después del acuerdo alcanzado con el Milan. En las imágenes aparece acompañado por su esposa, Fer Serrano, y muestra una actitud positiva ante el cambio de club.

El video fue compartido por Antonio Vitiello, periodista italiano que colabora con medios como Corriere dello Sport. En la grabación, Gimenez intercambia unas breves palabras antes de partir y responde cuando le preguntan si está listo para esta nueva aventura. “Sí, sí, estamos listos; es emocionante y estamos contentos porque es una nueva oportunidad. Gracias”, señaló el atacante.

El propio futbolista también dejó una señal de su salida a través de Instagram. En una historia publicada en su cuenta se observan varias maletas dentro de un automóvil, además de Fer Serrano y sus mascotas, en una imagen que acompaña el comienzo del viaje rumbo a su siguiente destino profesional.

Santiago Gimenez, maletas rumbo a Portugal | @sant.gimenez

Según información de Fabrizio Romano, Santiago Gimenez ya cuenta con el permiso del AC Milan para trasladarse y completar los últimos pasos de la operación con el Porto. El acuerdo contempla un préstamo sin costo, una opción de compra de 18 millones de euros y dos millones adicionales en variables. También existiría la posibilidad de que la compra se convierta en obligatoria dependiendo del cumplimiento de objetivos y del tiempo de juego.

El delantero de 25 años llegó al Milan en febrero de 2025 y tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Durante su paso por el conjunto italiano registró siete goles y seis asistencias en 37 partidos entre todas las competencias. En su primera campaña consiguió seis anotaciones en 19 encuentros, mientras que en la siguiente temporada las lesiones redujeron su participación y terminó con un gol en 18 apariciones.

Sus cifras en Italia quedaron por debajo de las que había registrado con el Feyenoord, etapa que impulsó su llegada al fútbol italiano. Con el conjunto neerlandés acumuló 65 goles y 14 asistencias en 105 partidos, números que lo colocaron en el radar del Milan antes de su transferencia.

Ahora, Gimenez se encamina a un Porto que inició la temporada de la Primeira Liga con cuatro victorias en cuatro partidos. El conjunto portugués suma nueve goles a favor y todavía no ha recibido anotación, por lo que se mantiene como líder del campeonato en este arranque de campaña.

En caso de completarse oficialmente el fichaje, Santiago Gimenez volverá a tener actividad en la Champions League. El Porto ya tiene asegurada su participación en la competencia europea y el mexicano podría reencontrarse con el Feyenoord como rival, además de enfrentarse a clubes como el Manchester City, Liverpool, Napoli y PSV Eindhoven, entre otros.

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