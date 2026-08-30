Vuelta a España 2026, Etapa 9: los mejores momentos de la carrera del 30 de agosto

Acompáñanos a revivir los instantes que definieron la novena etapa de una de las competencias más importantes del ciclismo mundial

Revive los highlights y mejores momentos de la novena etapa de la Vuelta a España 2026. El pelotón afrontó 187.4 kilómetros de montaña entre Villajoyosa y el Alto de Aitana (seis puertos y más de 5,000 metros de desnivel marcan la batalla de los favoritos rumbo al Alto de Aitana.), en una jornada con ascensos puntuables antes del primer día de descanso.

Repasa los ataques y el paso por Tárbena, Miserat, Tollos, Tudons y Benifallim. La lucha por la victoria se resolvió en el Alto de Aitana, puerto de primera categoría con 22 kilómetros de ascenso y una pendiente media del 5.8 por ciento.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 30 de agosto en la Vuelta a España 2026

La etapa 9 de la Vuelta a España partirá desde La Vila Joiosa/Villajoyosa y tendrá como meta el Alto de Aitana, en la Costa Blanca. El recorrido contempla 187.4 kilómetros y seis puertos de montaña, por lo que será una jornada con varias exigencias para los corredores.

La primera subida aparecerá prácticamente desde el inicio y será de segunda categoría. Más adelante, el pelotón afrontará ascensos de primera, tercera, segunda y nuevamente tercera categoría antes del último puerto del día. El cierre será en alto, con una subida de primera categoría de 21.9 kilómetros y una pendiente media de 5.8%.

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