Tabla de posiciones de LaLiga al momento: ¡El Alavés es líder!

El fútbol español disputa la tercera jornada del campeonato. Así van las posiciones y la tabla de goleo

Alavés es líder momentáneo de la Liga española| ANDER GILLENEA / AFP

El fútbol español apunta a ser una nueva pelea por el título entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Tras la conclusión de los partidos pendientes de la primera jornada, tanto los blaugrana como los blancos están en la parte alta de la tabla de posiciones, con 6 puntos, luchando por el liderato.

Los culés comenzaron la búsqueda del tricampeonato con par de goleadas, pese a que no han contratado a un nueve para suplir a Lewandowski, quien emigró a la MLS. Raphinha ha hecho de delantero centro y pelea con Mbappé por el liderato de goleo.

Tabla de posiciones de Liga española 2026, al momento: Jornada 3

Tras dos jornadas, el Barcelona era líder al tener mejor diferencia de goles que los otros tres equipos que ganaron sus primeros dos juegos, el Madrid, Sevilla y Betis. La victoria del Alavés el viernes les deja, de momento, en el primer lugar, aunque falta la disputa de ocho partidos más de esta jornada.

Alavés: 7 puntos (+4 | 3 partidos disputados) FC Barcelona: 6 puntos (+7) Real Madrid: 6 puntos (+4) Sevilla: 6 puntos (+3) Betis: 6 puntos (+2) Atlético de Madrid: 4 puntos (+2) Osasuna: 4 puntos (+1) Racing Santander: 4 puntos (+0 | 3 partidos disputados) Espanyol: 3 puntos (+2) Getafe: 3 puntos (+-2) Deportivo La Coruña: 2 puntos (+0) Villarreal: 2 puntos (-1 | 3 partidos disputados) Rayo Vallencano: 1 puntos (-1) Celta de Vigo: 1 puntos (-1) Valencia: 1 puntos (-1) Málaga: 1 puntos (-2) Levante: 1 puntos (-3) Elche: 1 puntos (-6 | 3 partidos disputados) Real Sociedad: 0 puntos (-4) Athletic: 0 puntos (-4)

MÁS INFORMACIÓN: Álvaro Fidalgo responde a los rumores sobre su salida del Betis Resultados de la jornada 3 de la Liga española Viernes 28 de agosto de 2026 11:00 | Racing de Santander 3-2 Elche 13:30 | Alavés 1-0 Villarreal

Sábado 29 de agosto de 2026 09:00 | Levante vs Betis 11:00 | Real Sociedad vs Espanyol 13:30 | Sevilla vs Atlético de Madrid

Domingo 30 de agosto de 2026 09:00 | Real Madrid vs Málaga 11:30 | Deportivo La Coruña vs Valencia 13:30 | Celta Vigo vs Athletic Club

Lunes 31 de agosto de 2026 11:30 | Osasuna vs Getafe 13:30 | Barcelona vs Rayo Vallecano



Así va la clasificación del Pichichi de LaLiga 26/27

La tabla de goleadores del fútbol español tiene, de momento, empate en lo más alto entre Kylian Mbappé, Fermín y Raphinha, todos con tres goles. Siete futbolistas tienen al menos dos anotaciones hasta ahora.

Fermín López (Barcelona): 3 goles Kylian Mbappé (Real Madrid): 3 Raphinha (Barcelona): 3 Aubameyang (Deportivo La Coruña): 2 Mariano (Alavés): 2 Roberto (Espanyol): 2

¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Liga española?

Los puestos para las competiciones de la UEFA dependen del desempeño de los clubes de cada federación en las mismas, por lo que LaLiga podría tener más plazas que las ‘habituales’, que son seis, distrigui las siguientes:

Jugarán Champions League: los primeros cuatro

Jugará Europa League: el quinto

Jugarán Conference League: el sexto

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¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la tabla de posiciones? Conoce todos los criterios

Contrario a otras ligas europeas, el primer criterio de desempate no es la diferencia de goles, sino los resultados en los partidos en común

Puntos obtenidos en enfrentamientos directos Diferencia de goles en enfrentamientos directos Diferencia de goles en todos los partidos de LaLiga Goles a favor Clasificación del Fair Play

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