Vuelta a España 2026, etapa 11: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 2 de septiembre

En Claro Sports encuentran todos los detalles de lo que será la undécima etapa de La Vuelta a España entre Cartagena y Lorca.

Horario y dónde ver Etapa 11/ Claro Sports.

Enric Mas sigue liderando La Vuelta a España, seguidamente se encuentra Primoz Roglic, el esloveno no le pierde pisada al ibérico para arrebatarle el primer lugar de la clasificación general. Después de lo que fue la décima etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra, este miércoles 2 de septiembre se estará corriendo la undécima jornada entre Cartagena y Lorca.

¿A qué hora empieza la etapa 11 de la Vuelta a España 2026?

En la consecución de la segunda semana de La Vuelta 2026 llega la undécima jornada. La fracción está contemplada para iniciar este miércoles 2 de septiembre a las 14:00 hs (horario local), es decir a las 07:00 de Colombia. Se palpitan miles de emociones en esta nuevo día del ciclismo.

Colombia: 07:00 a.m.

07:00 a.m. Centro de México: 06:00 a.m.

06:00 a.m. Argentina: 09:00 a.m.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 11, hoy 2 de septiembre?

Crecen las emociones en la última ‘grande’ del 2026. Para este miércoles 2 de septiembre la jornada comenzará en Cartagena y con final en Lorca. Será otro día para que los embaladores de cada una de las escuadras ‘saquen pecho’ y se lleven la victoria. Etapa llana y plana en su mayoría, con un sprint intermedio al 112 y solo un puerto de montaña en Alto del Morrion de Totana, de tercera categoría.

Etapa 11 Vuelta a España 2026/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión.

Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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