Vuelta a España 2026, etapa 11: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 2 de septiembre
En Claro Sports encuentran todos los detalles de lo que será la undécima etapa de La Vuelta a España entre Cartagena y Lorca.
Enric Mas sigue liderando La Vuelta a España, seguidamente se encuentra Primoz Roglic, el esloveno no le pierde pisada al ibérico para arrebatarle el primer lugar de la clasificación general. Después de lo que fue la décima etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra, este miércoles 2 de septiembre se estará corriendo la undécima jornada entre Cartagena y Lorca.
¿A qué hora empieza la etapa 11 de la Vuelta a España 2026?
En la consecución de la segunda semana de La Vuelta 2026 llega la undécima jornada. La fracción está contemplada para iniciar este miércoles 2 de septiembre a las 14:00 hs (horario local), es decir a las 07:00 de Colombia. Se palpitan miles de emociones en esta nuevo día del ciclismo.
- Colombia: 07:00 a.m.
- Centro de México: 06:00 a.m.
- Argentina: 09:00 a.m.
MÁS INFORMACIÓN: Vuelta a España 2026, Etapa 10: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 1 de septiembre
¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 11, hoy 2 de septiembre?
Crecen las emociones en la última ‘grande’ del 2026. Para este miércoles 2 de septiembre la jornada comenzará en Cartagena y con final en Lorca. Será otro día para que los embaladores de cada una de las escuadras ‘saquen pecho’ y se lleven la victoria. Etapa llana y plana en su mayoría, con un sprint intermedio al 112 y solo un puerto de montaña en Alto del Morrion de Totana, de tercera categoría.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Le luce la de lunares! Santiago Buitrago mantiene el liderato de la montaña tras arrancar la segunda semana de La Vuelta
¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?
Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión.
Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.