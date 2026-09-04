Posibles alineaciones del Boyacá Chicó vs Once Caldas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del partido entre Boyacá Chicó y Once Caldas de Manizales.

Boyacá Chicó vs Once Caldas, previa | Claro Sports

Comienza la jornada número nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Uno de los equipos que se ha mostrado con mejor nómina abrirá la acción del Fútbol Profesional Colombiano. Once Caldas de Manizales aterriza en Tunja para verse las caras con el Boyacá Chicó.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristián Blanco; Juan Salazar, Juan Díaz, Alejandro Maya, Jacobo Pimentel; Santiago Mera y Estiven Sarria. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa; Felipe Gómez, Andrés Colorado, Andrés Roa; Jefry Zapata, Michael Barrios y Edwin Torres. D.T.: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro se programó para jugarse en el Estadio La Independencia a las 4:00 p.m. de este sábado 5 de septiembre. Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión estará en el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports+. Se podrá ver vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó.

26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza.

21.08.2026 | Jaguares 1-0 Boyacá Chicó.

08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.

02.08.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.

23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.

19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas.

09.08.2026 | Jaguares 1-1 Once Caldas.

05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América de Cali.

Te puede interesar: