George Russell manda en las Prácticas Libres 3 del GP de Italia; Checo Pérez termina 21

El británico marcó 1:22.219; Hamilton y Verstappen completaron el top 3, mientras Colapinto fue décimo

Russell supera a Hamilton y Verstappen en la FP3 de Italia. | Reuters

George Russell cerró las sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Italia 2026 con el mejor tiempo en Monza. El piloto de Mercedes encabezó la Práctica Libre 3 con un tiempo de 1:22.219, por delante de Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en el lugar 21 antes de la clasificación de este sábado.

Russell completó 14 vueltas y estableció su registro a cinco minutos de la bandera a cuadros. El británico superó por 0.226 segundos a Hamilton, quien colocó al Ferrari en la segunda posición con 1:22.445. Verstappen llevó el Red Bull al tercer sitio con 1:22.569, a 0.350 de la referencia.

Andrea Kimi Antonelli ocupó el cuarto puesto con el otro Mercedes tras registrar 1:22.580, apenas 11 milésimas detrás de Verstappen. Lando Norris fue quinto para McLaren, Charles Leclerc terminó sexto con Ferrari, Arvid Lindblad apareció séptimo, Oscar Piastri quedó octavo y los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto completaron los primeros diez lugares.

Russell llegó al sábado después de encabezar también la segunda práctica del viernes. En aquella sesión detuvo el cronómetro en 1:22.559 y aventajó por 0.120 segundos a Leclerc. Su registro de la FP3 representó una reducción de 0.340 segundos respecto al tiempo con el que ocupó la primera posición un día antes.

El panorama del fin de semana cambió desde la primera sesión. Leclerc había colocado a Ferrari en la primera posición de la FP1 con 1:23.008, seguido por Hamilton y Russell. Desde la segunda práctica, Mercedes pasó al frente de la clasificación de tiempos y el piloto británico mantuvo esa posición en el último ensayo previo a la lucha por la pole.

Checo Pérez termina 21 tras una salida en Lesmo

La sesión de Checo Pérez comenzó con tiempos de 1:26.381 y 1:26.102 con neumáticos blandos. El mexicano necesitaba reducir esa referencia durante los últimos intentos, cuando la mayoría de los pilotos colocó el compuesto blando para trabajar en vueltas enfocadas en la clasificación.

Pérez no pudo completar uno de esos intentos después de salirse hacia la grava en la primera curva de Lesmo. El piloto de Cadillac abortó la vuelta y terminó la práctica con 1:25.031, registro que lo dejó a 2.812 segundos de Russell y en el puesto 21 de los 22 participantes.

La diferencia dentro de Cadillac quedó reducida a 27 milésimas. Valtteri Bottas ocupó el puesto 20 con 1:25.004, mientras Pérez quedó inmediatamente detrás. Lance Stroll, con Aston Martin, cerró la tabla con 1:25.555 y fue el único piloto que terminó por detrás del mexicano.

El resultado también mantiene a Cadillac fuera de los primeros lugares durante el fin de semana en Monza. Pérez no participó en la FP1 debido a que Colton Herta tomó su monoplaza como parte del programa de sesiones para pilotos distintos a los titulares. El mexicano regresó al auto en la FP2 y ahora deberá buscar el avance desde la primera ronda de la clasificación.

La FP3 también tuvo algunos incidentes. Charles Leclerc perdió uno de sus registros por exceder los límites de pista en Lesmo 2, mientras Liam Lawson sufrió un trompo tras la primera chicana. El tráfico también condicionó algunos intentos debido a la búsqueda de espacio y rebufo en las rectas del circuito.

Resultados Prácticas Libres 3 GP de Italia 2026

Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas

George Russell | Mercedes | 1:22.219 | 13 vueltas Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226 | 21 vueltas Max Verstappen | Red Bull | +0.350 | 24 vueltas Kimi Antonelli | Mercedes | +0.361 | 18 vueltas Lando Norris | McLaren | +0.406 | 18 vueltas Charles Leclerc | Ferrari | +0.489 | 21 vueltas Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.505 | 21 vueltas Oscar Piastri | McLaren | +0.554 | 21 vueltas Pierre Gasly | Alpine | +0.679 | 24 vueltas Franco Colapinto | Alpine | +0.882 | 23 vueltas Nico Hulkenberg | Audi | +0.907 | 22 vueltas Liam Lawson | Red Bull | +0.984 | 23 vueltas Gabriel Bortoleto | Audi | +1.079 | 21 vueltas Oliver Bearman | Haas | +1.366 | 23 vueltas Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.598 | 16 vueltas Carlos Sainz | Williams | +1.656 | 28 vueltas Esteban Ocon | Haas | +1.801 | 25 vueltas Alexander Albon | Williams | +2.218 | 29 vueltas Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700 | 20 vueltas Valtteri Bottas | Cadillac | +2.785 | 20 vueltas Sergio Pérez | Cadillac | +2.812 | 20 vueltas Lance Stroll | Aston Martin | +3.336 | 20 vueltas

Con las tres prácticas concluidas, la Fórmula 1 se prepara para la clasificación del Gran Premio de Italia. La sesión está programada para este sábado 5 de septiembre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. La carrera se disputará el domingo 6 de septiembre a las 07:00 horas.

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