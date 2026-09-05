Egan Bernal y Nairo Quintana lideran la nómina de lujo de Colombia para el Mundial de Ruta

La Selección Colombia llevará a sus mejores hombres para traerse al país la mayor cantidad de títulos y preseas doradas.

Egan Bernal Y Nairo Quintana / Alejandro Martinez / AFP.

La Federación Colombia de Ciclismo, terminó con la intriga, publicó este viernes 4 de septiembre el listado de los ciclistas que representarán a Colombia en el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, una cita del deporte de las bielas que busca reunir a las mejores figuras de esta disciplina en Montreal, Canadá en pruebas de contrarreloj y ruta.

Con un total de 24 profesionales, repartidos en 6 categorías, además de una mezcla entre juventud y experiencia, la Selección Colombia espera darle varias alegrías al país. La categoría de élite contará con sus mejores ciclistas del momento, entre los que se encuentra Egan Arley Bernal, único campeón latinoamericano de la historia del Tour de Francia y Nairo Alexander Quintana, campeón del Giro d Italia y Vuelta a España, en elque podría ser su última competición profesional de su carrera.

Nómina de la Selección Colombia para el Mundial de Ruta 2026:

Élite masculina

Walter Alejandro Vargas Alzate.

Harold Alfonso Tejada Canacue.

Egan Arley Bernal Gómez.

Brandon Smith Rivera Vargas.

Sergio Andrés Higuita García.

Santiago Andrés Buitrago Sánchez.

Nairo Alexander Quintana Rojas.

Sub-23 masculina

Juan Diego Quintero Osorno.

Miguel Ángel Marín Martínez.

Jaider Muñoz Restrepo.

William Colorado Osorio.

Robert Andrés Plazas Fonseca.

Juvenil masculina

Juan Esteban Sánchez Sánchez.

José Manuel Posada Franco.

Alejandro Stiven Pamplona Echeverría.

Élite femenina

Diana Carolina Peñuela Martínez.

Paula Andrea Patiño Bedoya.

Laura Daniela Rojas Capera.

Sub-23 femenina

Juliana Londoño David.

Angie Mariana Londoño Posada.

Natalia Garzón Cifuentes.

Juvenil femenina

Salomé Vargas Alzate.

Zara Sofía Lamprea Morales.

Estefanía Castillo López.

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