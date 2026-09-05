Qualy Gran Premio de Italia F1 2026, en directo; Checo Pérez, eliminado en la Q1
Checo Pérez disputa la clasificación en Monza, con George Russell como favorito a la pole tras dominar las últimas prácticas del GP de Italia
Q2 07:06 | Mercedes cumple su misión y manda a Russell a la cima, pero la respuesta es inmediata. Gasly, líder de la Q1, supera a las Flechas de Plata antes de que Piastri y Norris coloquen a McLaren en 1-2. El francés cae a la tercera posición.
Q2 08:39 | Con la misma intención que Lawson, Antonelli rueda por delante de Russell para darle rebufo y ayudar a su compañero en su vuelta rápida. Bearman se pega a los Mercedes para sacar ventaja.
Q2 09:59 | Verstappen pone el tiempo a vencer con 1:22.573. Los dos Red Bull regresan a boxes junto a Carlos Sainz, mientras los otros 13 monoplazas ya están sobre el asfalto.
Q2 12:00 | Solo Red Bull y Carlos Sainz han salido a la pista. Verstappen aprovecha el rebufo de Lawson y el español se mantiene cerca para sacar la misma ventaja.
¡Arranca la Q2!
Q2 15:00 | Red Bull sale disparado al circuito. Lawson, que largará desde el fondo por una penalización, vuelve a encabezar la salida para darle el rebufo a su compañero de equipo.
Eliminados en la Q1
¡Termina la primera ronda! Tsunoda, Albon, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll quedan eliminados, mientras Pierre Gasly sorprende con el mejor tiempo. Considerando las penalizaciones de Lawson, Albon y Antonelli, Checo largaría 17° este domingo.
Q1 00:00 | Hülkenberg, Ocon y Sainz mejoran, Yuki Tsunoda queda sorprendentemente eliminado. Bottas y Checo cruzan la línea y superan a los dos Aston Martin dentro de la zona de eliminacion
Q1 00:00 | Norris desplaza a Colapinto y se pone en la tercera posición.
Q1 01:20 | Inicia la última tanda de vueltas con mucho tráfico en la pista: Hülkenberg, Albon, Bottas, Alonso, Stroll y Pérez están en riesgo de eliminación.
Q1 03:30 | Lawson, Albon y Antonelli largarán desde el fondo de la parrilla este domingo.
Q1 05:30 | Checo Pérez y Cadillac regresan a la pista buscando salir de la zona de eliminación. El mexicano marcha 22°, con una diferencia muy estrecha respecto a los Aston Martin y su compañero Valtteri Bottas.
Q1 07:30 | Mucha diferencia entre los Haas. La mejora en la unidad de potencia de Bearman le ha dado una clara ventaja sobre Ocon: el británico marcha octavo, mientras su compañero es 16°.
Q1 09:30 | ¡OJO CON ALPINE! Pierre Gasly, después de perder su podio en Monaco, toma el liderato de la sesión, a .019 segundos de Verstappen. Colapinto supera a los dos mercedes y es tercero.
Q1 09:37 | Antonelli supera a Russell en la primera vuelta de Mercedes, aunque el británico rueda con compuesto medio. La pelea por la pole del equipo pasa solo por Russell, ya que Antonelli, líder del campeonato, tendrá que largar desde el fondo por un cambio en la unidad de potencia.
Q1 12:05 | Norris repone su vuelta perdida y se coloca en la quinta posición. Ya vienen los Mercedes, Alpine y Racing Bulls, los únicos equipos que todavía no han marcado tiempo.
Q1 13:20 | Piastri se mete entre los Ferrari y es tercero provisional. Lando Norris corta una chicana y pierde su primer intento.
Q1 13:40 | Verstappen supera a los dos Ferrari en la primera vuelta rápida. El neerlandés encabeza la sesión seguido por Hamilton y Leclerc
Q1 16:53 | Salida inmediata para varios de los candidatos. Liam Lawson encabeza la salida de boxes para las vueltas de calentamiento, mientras Ferrari y McLaren ya ruedan sobre el Templo de la Velocidad. Solo seis monoplazas se mantienen en boxes, entre ellos los dos Mercedes.
¡Arranca la Q1!
Q1 18:00 | Arrancan los primeros 18 minutos de clasificación en Monza. Se abre la pista y comienza la lucha por los 16 boletos a la siguiente fase.
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Briatore estalla contra la FIA y señala vínculos de un juez con McLaren
La polémica por el Gran Premio de Mónaco volvió a la Fórmula 1 durante el fin de semana de Monza. Flavio Briatore, director de Alpine, cuestionó la independencia de uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA después de que Pierre Gasly perdiera nuevamente el podio conseguido en el Principado: “Lo siento, creo que es muy injusto, pero ya saben, aceptamos la decisión”, declaró el asesor ejecutivo de Alpine.
El caso se remonta a las sanciones que recibió Gasly por exceder el límite de velocidad en el pitlane. Alpine consiguió inicialmente que los castigos fueran eliminados tras una revisión, pero McLaren y Red Bull recurrieron esa decisión. La Corte Internacional de Apelaciones terminó por restablecer las penalizaciones, situación que hizo caer al francés del tercer al séptimo puesto.
¿A qué hora inicia la Qualy del GP de Italia F1 2026 hoy 5 de septiembre?
La clasificación del Gran Premio de Italia 2026 comenzará este sábado 5 de septiembre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, y concluirá aproximadamente a las 09:00. En Monza, la sesión arrancará a las 16:00 horas locales y definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo.
Mercedes también encabeza el campeonato de constructores con 425 puntos, por delante de Ferrari, McLaren y Red Bull.
¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP de Italia F1 2026?
George Russell volvió a marcar la referencia en Monza y terminó la tercera práctica libre con el mejor tiempo, 1:22.219, después de haber encabezado también la FP2. Lewis Hamilton colocó a Ferrari en la segunda posición, a 0.226 segundos, seguido por Max Verstappen, Kimi Antonelli y Lando Norris.
Liam Lawson provocó banderas amarillas después de hacer un trompo en la primera chicana y reportó problemas con la parte trasera del Red Bull en las curvas lentas, mientras Oscar Piastri bloqueó los neumáticos en la primera curva y tuvo que utilizar la escapatoria. Alex Albon también perdió tiempo al comienzo por un problema con el volante de su Williams.
Hamilton y Verstappen también protagonizaron uno de los momentos más tensos de la mañana: el británico adelantó al neerlandés y posteriormente ambos circularon lado a lado por la recta principal antes de llegar juntos a la curva 2, intercambiando quejas por radio; el episodio fue anotado por los comisarios, pero tampoco terminó bajo investigación. Williams, por su parte, utilizó a Albon para darle rebufo a Carlos Sainz pensando en la clasificación, aunque ambos pilotos quedaron bajo investigación por una posible infracción bajo bandera amarilla.
Checo Pérez terminó 21° con Cadillac, apenas por detrás de su compañero Valtteri Bottas, en una sesión de 20 vueltas para el mexicano.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Italia F1 2026? Canales de TV y online
El Gran Premio de Italia 2026 puede seguirse en México a través de Sky Sports, señal que transmite las prácticas, clasificación y carrera. También está disponible mediante izzi tv+ en el canal 580, además de F1 TV Pro, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 con transmisión de todas las sesiones.
Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto de cada sesión del fin de semana, con las acciones más importantes de las prácticas libres, la clasificación de este sábado y la carrera del domingo desde Monza.
Continúa la acción en el Templo de la Velocidad
La Fórmula 1 entra en uno de los momentos decisivos del Gran Premio de Italia 2026 con la clasificación en el Autódromo Nazionale di Monza. Mercedes llega como la referencia después de que George Russell encabezara tanto la segunda como la tercera práctica libre, mientras Ferrari, Red Bull y McLaren buscan evitar que las Flechas Plateadas consoliden su dominio antes de la carrera del domingo.
Kimi Antonelli lidera la clasificación de pilotos con 242 puntos, mientras Russell y Lewis Hamilton comparten la segunda posición con 183. Lando Norris suma 159, Charles Leclerc 155 y Max Verstappen 112. Para Checo Pérez, la qualy representa una nueva oportunidad de avanzar con Cadillac después de cerrar la FP3 en la posición 21.