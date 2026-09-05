Qualy Gran Premio de Italia F1 2026, en directo; Checo Pérez, eliminado en la Q1

Briatore estalla contra la FIA y señala vínculos de un juez con McLaren

La polémica por el Gran Premio de Mónaco volvió a la Fórmula 1 durante el fin de semana de Monza. Flavio Briatore, director de Alpine, cuestionó la independencia de uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA después de que Pierre Gasly perdiera nuevamente el podio conseguido en el Principado: “Lo siento, creo que es muy injusto, pero ya saben, aceptamos la decisión”, declaró el asesor ejecutivo de Alpine.

El caso se remonta a las sanciones que recibió Gasly por exceder el límite de velocidad en el pitlane. Alpine consiguió inicialmente que los castigos fueran eliminados tras una revisión, pero McLaren y Red Bull recurrieron esa decisión. La Corte Internacional de Apelaciones terminó por restablecer las penalizaciones, situación que hizo caer al francés del tercer al séptimo puesto.