Wout van Aert asecha a Santiago Buitrago, pero el colombiano sigue líder de la montaña

El bogotano mantiene la camiseta de pepas azules, sin embargo tendrá que lugar en lo que resta de ronda ibérica para subirse a la premiación en Granada.

Santiago Buitrago, líder de la montaña/ JOSE JORDAN / AFP.

Este viernes 4 de septiembre se disputó la 13° etapa de La Vuelta a España 2026. Fueron 192.8 kilómetros de recorrido entre Almuñécar y Loja, además de 3 puertos de montaña: 2 de segunda y 1 de primera, además de un sprint intermedio en Tocon. El ganador de la jornada fue Wout van Aert, el profesional del Team Visma | Lease Bike le ganó en el sprint la jornada a Valentín Paret-Peintre y conquistó su primera victoria en esta edición de la ronda ibérica.

Precisamente hablando del ciclista de Bélgica, intenta asechar a Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña, en la antesala de esta 13° fracción el colombiana tenía una brecha de 22 puntos a comparación del europeo, pero tras la gran actuación de van Aert este viernes le descontó 4 unidades, se mantiene segundo pero ahora con 18 puntos nada más.

Restan 8 etapas de esta Vuelta a España, en las cuales Santiago Buitrago deberá ser parte de la fuga de aquellas que estén contempladas para la disputa de los puertos de montaña, si desea continuar vestido con la camiseta de pepas azules hasta el final de la competición. Especialmente las de la última semana, del 8 al 13 de agosto, en la cual hay fracciones de altísima montaña y la prueba ‘Reina’ de esta edición 81.

MÁS INFORMACIÓN: Wout van Aert conquista Loja y se queda con la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Clasificación de la montaña de La Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Puntos 1. Santiago Buitrago (BHV) (COL) 58 2. Wout van Aert 40 3. Enric Mas 24 4. Andreas Leknessund 19 5. Lorenzo Fortunato 18

Clasificación general Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 45:08:51 2. Primoz Roglic (RBH) 1:45 3. Felix Gall (DCT) 2:06 4. Richard Carapaz (EFE) 3:53 5. Oscar Onley (NCI) 4:29 6. Jakob Omrzel (TBV) 4:59 7. Mattias Skjelmose (LTK) 5:32 8. Sepp Kuss (TVL) 7:58 9. Harold Tejada (XAT) 8:33 10. Clément Berthet (GFC) 11:06

Etapa 14 de La Vuelta a España 2026

Las emociones de la segunda semana de La Vuelta a España 2026 se siguen palpitando en Claro Sports. Para este sábado será otro día de alta montaña en la ronda ibérica. La jornada comienza en Jaén y finaliza en Sierra de la Pandera, serán 3 puertos de montaña: 2 de segunda y el último en meta de primera categoría, además de un sprint bonificable.

El perfil de la etapa 14 | Oficial La Vuelta

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