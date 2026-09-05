Nottingham Forest vs Tottenham, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 3

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Nottingham Forest y Tottenham Hotspur por la tercera fecha de la Premier League.

Nottingham Forest vs Tottenham, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Nottingham Forest vs Tottenham hoy 5 de septiembre de 2026?

El duelo entre el nuevo equipo del colombiano Daniel Muñoz y los ‘spurs’ que se llevará a cabo en el City Ground, dará inicio a partir de las nueve de la mañana, hora Colombia. En México, el balón rodará desde las ocho de la mañana.

Alineaciones del Nottingham Forest vs Tottenham para la jornada 3, al momento

Nottingham Forest: Matz Sels; Jair, Nikola Milenkovic, Murillo; Ola Aina, Xaver Schlager, James McAtee, Neco Williams; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White y Liam Delap. DT: Oliver Glasner.

Matz Sels; Jair, Nikola Milenkovic, Murillo; Ola Aina, Xaver Schlager, James McAtee, Neco Williams; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White y Liam Delap. Tottenham: Antonin Kinský; Pedro Porro, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Destiny Udogie; Sandro Tonali, Rodrigo Bentancur; Sávio, Conor Gallagher, Mathys Tel y Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.

¿Dónde ver el Nottingham Forest vs Tottenham en vivo? Canales de TV y streaming online

El juego entre los dirigidos por Oliver Glasner y los comandados por Roberto De Zerbi se podrá sintonizar a través de la pantalla de Disney+. Así mismo, las plataformas de Primer Video USA, Fubo TV, Peacock y Sling, también contarán con la transmisión del partido.

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