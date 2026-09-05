Manchester City vs Coventry City en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 3
Disfruta online el minuto a minuto del Manchester City vs Coventry City, la oportunidad de los Citizens de mantenerse en el liderato de la Premier League
¿A qué hora inicia el Manchester City vs Coventry City hoy 5 de septiembre de 2026?
El Manchester City recibe este sábado 5 de septiembre al Coventry City en el Etihad Stadium, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Premier League 2026-27. El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega con paso perfecto tras sumar seis puntos y dos triunfos, incluido el contundente 4-1 sobre el Crystal Palace en la fecha anterior, resultado que confirmó el poderío ofensivo de los Citizens. Erling Haaland aparece como una de las principales amenazas para la defensa visitante, mientras Rayan Cherki también llega con confianza tras marcar un doblete en Londres. Paul Tierney será el encargado de impartir justicia en un encuentro que puede consolidar al Manchester City en la parte alta de la clasificación.
En el otro extremo aparece un Coventry City que necesita reaccionar cuanto antes tras un complicado inicio en su regreso a la máxima categoría. El equipo cayó 3-0 ante el Arsenal y después perdió 1-0 frente al Hull City, resultados que lo mantienen sin puntos y sin goles en la Premier League. El triunfo 4-2 sobre el Plymouth Argyle en la EFL Cup aportó algo de confianza, pero el desafío en Manchester representa una prueba de máxima exigencia. El contraste entre ambos conjuntos marca la previa: un City con seis puntos, pegada ofensiva y aspiraciones de protagonismo frente a un Coventry obligado a encontrar respuestas para evitar que su arranque de temporada se convierta en una crisis.
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Alineaciones del Manchester City vs Coventry City para la jornada 3, al momento
Enzo Maresca, técnico del Manchester City, apunta a mantener el 4-2-3-1 como su principal apuesta táctica en su primera temporada al frente de los Citizens, un sistema que busca equilibrio, control de la pelota y amplitud para explotar el talento ofensivo de su plantilla. En el otro banquillo, Frank Lampard recurrirá al 3-4-2-1 con un Coventry City que necesita aprovechar su vocación ofensiva sin descuidar el equilibrio defensivo, sobre todo ante un rival con mayor capacidad individual. La propuesta de ambos entrenadores anticipa un auténtico choque de estilos: el dominio y la estructura del City frente a la intensidad y el atrevimiento de un Coventry que tiene como gran objetivo asegurar su permanencia en la Primera División de la Premier League.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Erling Haaland.
Coventry City: Carl Rushworth, Ethan Pinnock, Aurèle Amenda, Bobby Thomas, Jay Dasilva, Matt Grimes, Frank Onyeka, Milan van Ewijk, Ephron Mason-Clark, Jack Rudoni y Taiwo Awoniyi.
¿Dónde ver el Manchester City vs Coventry City en vivo? Canales de TV y streaming online
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