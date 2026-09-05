Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 4 de septiembre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 4 de septiembre.

Estas fueron las balotas que hicieron de las suyas.
Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Inicia el primer fin de semana de septiembre y los juegos de azar no paran. Las loterías y chances colombianas tuvieron un nuevo día de sorteos para descubrir nuevos ganadores en el territorio ‘tricolor’. Los creyentes en la suerte amanecen con muchas ansias de saber si son o no los acreedores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles para el viernes 4 de septiembre.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 3 de septiembre de 2026

Lotería de Medellín

  • Sorteo: 4851
  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 1132 
  • Serie: 102

Lotería de Santander

  • Sorteo: 598 
  • Premio mayor: $160 millones de pesos.
  • Número: 0856 
  • Serie: 281

Lotería de Risaralda

  • Sorteo: 2966 
  • Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
  • Número: 2131 
  • Serie: 085

MÁS INFORMACIÓN: Oficial: Alberto Gamero regresa a la dirección técnica de Millonarios

Resultados de chances hoy, 4 de septiembre

  • Dorado: Mañana 2011 – La 5ta 9 – Tarde 3444 – La 5ta 6 – Noche 0357 – La 5ta 6
  • Culona: Día 4594 – Noche 6401
  • Astro Sol: 6090 – Signo Sagitario
  • Astro Luna: 6593 – Signo Sagitario
  • Pijao de Oro: 5800 – La 5ta 1
  • Paisita: Día 3726 – La 5ta 4 – Noche 0697 – Perro
  • Chontico: Día 1846 – La 5ta 2 – Noche 0701 – La 5ta 3
  • Cafeterito: Tarde 5562 – La 5ta 7 – Noche 5275 – La 5ta 1
  • Sinuano: Día 8466 – La 5ta 8 – Noche 9451 – La 5ta 0
  • Cash Three: Día 309 – Noche 959
  • Play Four: Día 9415 – Noche 2371
  • Samán: Día 4797
  • Caribeña: Día 6096 – La 5ta 3 – Noche 6359 La 5ta 7
  • Motilón: Tarde 6988 – La 5ta 7 – Noche 9873 – La 5ta 0
  • Fantástica: Día 7962 – La 5ta 5 – Noche 9700 – La 5ta 5
  • Antioqueñita: Día 5794 – La 5ta 1 – Tarde 2264 – La 5ta 6
  • Evening: 0890

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