Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 4 de septiembre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 4 de septiembre.

Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Inicia el primer fin de semana de septiembre y los juegos de azar no paran. Las loterías y chances colombianas tuvieron un nuevo día de sorteos para descubrir nuevos ganadores en el territorio ‘tricolor’. Los creyentes en la suerte amanecen con muchas ansias de saber si son o no los acreedores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles para el viernes 4 de septiembre.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4851

4851 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 1132

1132 Serie: 102

Lotería de Santander

Sorteo: 598

598 Premio mayor: $160 millones de pesos.

$160 millones de pesos. Número: 0856

0856 Serie: 281

Lotería de Risaralda

Sorteo: 2966

2966 Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 2131

2131 Serie: 085

Resultados de chances hoy, 4 de septiembre

Dorado: Mañana 2011 – La 5ta 9 – Tarde 3444 – La 5ta 6 – Noche 0357 – La 5ta 6

Mañana 2011 – La 5ta 9 – Tarde 3444 – La 5ta 6 – Noche 0357 – La 5ta 6 Culona: Día 4594 – Noche 6401

Día 4594 – Noche 6401 Astro Sol: 6090 – Signo Sagitario

6090 – Signo Sagitario Astro Luna: 6593 – Signo Sagitario

6593 – Signo Sagitario Pijao de Oro: 5800 – La 5ta 1

5800 – La 5ta 1 Paisita: Día 3726 – La 5ta 4 – Noche 0697 – Perro

Día 3726 – La 5ta 4 – Noche 0697 – Perro Chontico: Día 1846 – La 5ta 2 – Noche 0701 – La 5ta 3

Día 1846 – La 5ta 2 – Noche 0701 – La 5ta 3 Cafeterito: Tarde 5562 – La 5ta 7 – Noche 5275 – La 5ta 1

Tarde 5562 – La 5ta 7 – Noche 5275 – La 5ta 1 Sinuano: Día 8466 – La 5ta 8 – Noche 9451 – La 5ta 0

Día 8466 – La 5ta 8 – Noche 9451 – La 5ta 0 Cash Three: Día 309 – Noche 959

Día 309 – Noche 959 Play Four: Día 9415 – Noche 2371

Día 9415 – Noche 2371 Samán: Día 4797

Día 4797 Caribeña: Día 6096 – La 5ta 3 – Noche 6359 La 5ta 7

Día 6096 – La 5ta 3 – Noche 6359 La 5ta 7 Motilón: Tarde 6988 – La 5ta 7 – Noche 9873 – La 5ta 0

Tarde 6988 – La 5ta 7 – Noche 9873 – La 5ta 0 Fantástica: Día 7962 – La 5ta 5 – Noche 9700 – La 5ta 5

Día 7962 – La 5ta 5 – Noche 9700 – La 5ta 5 Antioqueñita: Día 5794 – La 5ta 1 – Tarde 2264 – La 5ta 6

Día 5794 – La 5ta 1 – Tarde 2264 – La 5ta 6 Evening: 0890

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