Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 4 de septiembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 4 de septiembre.
Inicia el primer fin de semana de septiembre y los juegos de azar no paran. Las loterías y chances colombianas tuvieron un nuevo día de sorteos para descubrir nuevos ganadores en el territorio ‘tricolor’. Los creyentes en la suerte amanecen con muchas ansias de saber si son o no los acreedores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles para el viernes 4 de septiembre.
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Lotería de Medellín
- Sorteo: 4851
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 1132
- Serie: 102
Lotería de Santander
- Sorteo: 598
- Premio mayor: $160 millones de pesos.
- Número: 0856
- Serie: 281
Lotería de Risaralda
- Sorteo: 2966
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 2131
- Serie: 085
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Resultados de chances hoy, 4 de septiembre
- Dorado: Mañana 2011 – La 5ta 9 – Tarde 3444 – La 5ta 6 – Noche 0357 – La 5ta 6
- Culona: Día 4594 – Noche 6401
- Astro Sol: 6090 – Signo Sagitario
- Astro Luna: 6593 – Signo Sagitario
- Pijao de Oro: 5800 – La 5ta 1
- Paisita: Día 3726 – La 5ta 4 – Noche 0697 – Perro
- Chontico: Día 1846 – La 5ta 2 – Noche 0701 – La 5ta 3
- Cafeterito: Tarde 5562 – La 5ta 7 – Noche 5275 – La 5ta 1
- Sinuano: Día 8466 – La 5ta 8 – Noche 9451 – La 5ta 0
- Cash Three: Día 309 – Noche 959
- Play Four: Día 9415 – Noche 2371
- Samán: Día 4797
- Caribeña: Día 6096 – La 5ta 3 – Noche 6359 La 5ta 7
- Motilón: Tarde 6988 – La 5ta 7 – Noche 9873 – La 5ta 0
- Fantástica: Día 7962 – La 5ta 5 – Noche 9700 – La 5ta 5
- Antioqueñita: Día 5794 – La 5ta 1 – Tarde 2264 – La 5ta 6
- Evening: 0890