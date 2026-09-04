Posibles alineaciones del Santa Fe vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Independiente Santa Fe y Fortaleza por la novena fecha del FPC.
Siguen las acciones de la jornada número nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Esta instancia del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano enfrenta a Independiente Santa Fe, en su sancionado Estadio Nemesio Camacho El Campín, ante Fortaleza. Dos equipos que buscan tres puntos que los metas de lleno en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.
Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Jean Carlos Caicedo, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Ewil Murillo; Luis Palacios, Alexis Zapata, Emerson Rivaldo y Nahuel Bustos. D.T.: Pablo Repetto.
Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Camilo Castillo; Santiago Vivas, Leonardo Pico; Jhon Velásquez, Jhonier Blanco, Sebastián Navarro y Teun Wilke. D.T.: Diego Arias.
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¿Cómo y dónde ver Santa Fe vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El encuentro se programó para jugarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín a las 6:25 p.m. de este sábado 5 de septiembre. Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión estará en el canal Win Sports+. Se podrá ver vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Independiente Santa Fe
- 02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios.
- 29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.
- 26.08.2026 | River Plate (7) 1-1 (8) Santa Fe.
- 22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América de Cali.
- 19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.
Últimos cinco partidos de Fortaleza
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- 01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.
- 26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza.
- 23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional.
- 08.08.2026 | Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo.
- 04.08.2026 | Llaneros 3-1 Fortaleza.
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