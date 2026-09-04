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Posibles alineaciones del Santa Fe vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Independiente Santa Fe y Fortaleza por la novena fecha del FPC.

Independiente Santa Fe recibe en su casa a Fortaleza
Santa Fe vs Fortaleza, previa | Claro Sports

Siguen las acciones de la jornada número nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Esta instancia del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano enfrenta a Independiente Santa Fe, en su sancionado Estadio Nemesio Camacho El Campín, ante Fortaleza. Dos equipos que buscan tres puntos que los metas de lleno en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Jean Carlos Caicedo, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Ewil Murillo; Luis Palacios, Alexis Zapata, Emerson Rivaldo y Nahuel Bustos. D.T.: Pablo Repetto.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Camilo Castillo; Santiago Vivas, Leonardo Pico; Jhon Velásquez, Jhonier Blanco, Sebastián Navarro y Teun Wilke. D.T.: Diego Arias.

MÁS INFORMACIÓN: ¡Lluvia de multas y sanciones para Santa Fe! Bogotá, Dimayor y Conmebol…

¿Cómo y dónde ver Santa Fe vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro se programó para jugarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín a las 6:25 p.m. de este sábado 5 de septiembre. Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión estará en el canal Win Sports+. Se podrá ver vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Independiente Santa Fe

  • 02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios.
  • 29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.
  • 26.08.2026 | River Plate (7) 1-1 (8) Santa Fe.
  • 22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América de Cali.
  • 19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 2026

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