Posibles alineaciones del Santa Fe vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Independiente Santa Fe y Fortaleza por la novena fecha del FPC.

Santa Fe vs Fortaleza, previa | Claro Sports

Siguen las acciones de la jornada número nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Esta instancia del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano enfrenta a Independiente Santa Fe, en su sancionado Estadio Nemesio Camacho El Campín, ante Fortaleza. Dos equipos que buscan tres puntos que los metas de lleno en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Jean Carlos Caicedo, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Ewil Murillo; Luis Palacios, Alexis Zapata, Emerson Rivaldo y Nahuel Bustos. D.T.: Pablo Repetto.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Camilo Castillo; Santiago Vivas, Leonardo Pico; Jhon Velásquez, Jhonier Blanco, Sebastián Navarro y Teun Wilke. D.T.: Diego Arias.