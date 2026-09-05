Vuelta a España 2026, en vivo: ¡A 100 kilómetros de la meta!

Siga las emociones de la decimocuarta fracción, que unirá caminos entre Jaén y la Sierra de la Pandera este sábado 5 de septiembre.

Etapa 14 de la Vuelta a España. en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto Etapa 14 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 5 de septiembre

95 km Comenzó la subida del La Guardia de Jaén, serán 1.5 kms al 7%, puerto no categorizado por los organizadores. 45 ciclistas en fuga, con 3 colombianos allí. Pelotón a 3:35. 100 kms Continúan 45 ciclistas en fuga, con 3 ciclistas colombianos allí: Santiago Buitrago, Iván Sosa y Juan Martínez. Pelotón a 3:10. Mucha ventaja le dan a la fuga en estos momentos. Nos acercamos a La Guardia de Jaén, otra subida no categorizada de este sábado 5 de mayo en La Vuelta. 105 kms Nos acercamos cada vez más a Puerto de Siete Pilillas, subida no categorizada de este sábado 5 de septiembre en La Vuelta a España 2026. 45 ciclistas en fuga, con 3 colomcianos allí.

Pelotón a 3:05. 110 kms Ahora son 45 ciclistas en fuga, con 3 colombianos en su interior: Santiago Buitrago, Iván Sosa y Juan Martínez. Pelotón a 3:05. Se viene la subida al Puerto de Siete Pilillas, puerto de montaña no categorizado de esta 14° etapa de La Vuelta a España 2026. 115 kms Ahora sí… 41 ciclistas hacen parte de la fuga en estos momentos. Entre ellos se encuentra Iván Sosa, Santiago Buitrago y Juan Martínez.

Recordemos que Buitrago es líder de la clasificación de los puntos por 18 unidades sobre Wout van Aert, así que es normal que haga parte de la fuga. Segundo grupo a 0:35.

Pelotón a 2:35. 120 kms En estos momentos se reporta una pequeña fuga que no ha podido definir los ciclistas que van allí adelante.

Pelotón a 0:35. Tramos en estos instantes de unos pequeños repechos no categorizados. Los retos del día aún están lejos. 125 kms En estos momentos llevamos 30:52 de carrera. Se han reportado 2 retiros en el inicio de esta 14° fracción de La Vuelta a España 2026, se trata de: Moritz Kretschy del NSN Cycling Team y Hugo Houle del Alpecin – Premier Tech.

¿A qué hora empieza la Etapa 14 de la Vuelta a España 2026 hoy 5 de septiembre?

La fracción de este sábado, que tendrá un final en la alta montaña, tendrá su respectivo inicio sobre las 13:33 horas locales (6:33 de COL y 5:33 de MX). Respecto a la llegada estimada del ganador, está prevista para las 17:19 (10:19 COL y 9:19 MX). El recorrido total es de 154.5 kilómetros.

Salida y ruta Etapa 14, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

El inicio tendrá cierta calma hasta el ecuador de la carrera. Los corredores atravesarán el primer Puerto de los Villar (2da categoría con 10.5 km al 5.4%), seguido de otro pico con el mismo rango en Locubín (8.8 km al 5.1%). Previamente habrá sprint intermedio sobre el Castilo de Locubín. Todas las miradas se van a centrar en un final en alto sobre la Sierra de la Pandera (11.8 km al 7.5%). La etapa tendrá una duración de casi cinco horas aproximadamente.

El perfil de la etapa 14 | Oficial La Vuelta

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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