Vuelta a España 2026, etapa 17: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre se estará disputando la 17° fracción entre Dos Hermanas y Sevilla.

Santiago Buitrago, segundo en la Vuelta | JOSE JORDAN / AFP.

Este martes 8 de septiembre regresaron las emociones de La Vuelta a España 2026. La tercera y última semana de esta edición 81 de la ronda ibérica reinició actividades con una etapa ‘tranquila’, en la que no se esperaban grandes novedades para las tablas y escalafones. Este miércoles 9 se viene la disputa de la jornada 17, con una fracción parecida y en Claro Sports les traemos todos los detalles.

¿A qué hora empieza la etapa 17 de la Vuelta a España 2026?

La fracción de este miércoles 9 de septiembre está contemplada para iniciar a las 13:24, hora local, es decir sobre las 06:24 a.m. de Colombia. Un día en el que no se esperan grandes sorpresas para la clasificación general, hasta que llegue nuevamente la montaña y se mueva este casillero principal.

Colombia: 06:24 a.m.

06:24 a.m. Centro de México: 05:24 a.m.

05:24 a.m. Argentina: 08:24 a.m.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 17, hoy 9 de septiembre?

Para este miércoles 9 de septiembre se disputará la etapa número 17 de La Vuelta a España 2026. Será nuevamente una etapa plana, como lo sucedido este martes 8 desde Cortegana y La Rábida. Palos de la Frontera. Una fracción sin puertos de montaña, que comenzará en Dos Hermanas y finalizará en Sevilla, además de solo un sprint intermedio. Día para embaladores.

Etapa 17- Vuelta a España/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión.

Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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