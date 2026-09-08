Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Fracción sin puertos de montaña!

Siga las emociones de la decimosexta fracción, que unirá caminos entre Cortegana y La Rábida (Palos de la Frontera).

Etapa 16 de la Vuelta a España, en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto etapa 16 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 8 de septiembre

90 kms Nos encontramos en el descenso de otro repecho no categorizado. Los mismos 5 ciclistas en fuga: Kevin Vermaerkme, Valentín Madouas, Simón Dalby, Jasha Sutterlin y Roland Thalman.

Pelotón a 1:30. 97 kms Todo tranquilo por el momento. Kevin Vermaerkme, Valentín Madouas, Simón Dalby, Jasha Sutterlin y Roland Thalman en fuga.

Pelotón a 1:45. El pelotón se acerca ahora sí, seguramente para la disputa de los puntos en el único sprint intermedio del día en Villarrasa. 106 kms Kevin Vermaerkme, Valentín Madouas, Simón Dalby, Jasha Sutterlin y Roland Thalman siguen en la fuga.

A 1:58 el pelotón. En Villarrasa, kilómetro 114, será la disputa del único sprint intermedio. 114 kms Kevin Vermaerkme, Valentín Madouas, Simón Dalby, Jasha Sutterlin y Roland Thalman en fuga aún.

Pelotón a 2:10. Continuamos en un pequeño descenso, después encararemos otro repecho no categorizado. Sin novedades por el momento. 122 kms Los mismos 5 corredores en fuga en estos instantes: Kevin Vermaerkme, Valentín Madouas, Simón Dalby, Jasha Sutterlin y Roland Thalman en fuga todavía.

Pelotón a 2:07. Tramos con pequeños repechos. 129 kms Kevin Vermaerkme, Valentín Madouas, Simón Dalby, Jasha Sutterlin y Roland Thalman en fuga todavía.

Pelotón a 2:40. Será un día sin puertos de montaña categorízados. 135 kms Situación de carrera:

Kevin Vermaerkme, Valentín Madouas, Simón Dalby, Jasha Sutterlin y Roland Thalman se encuentran en fuga.

Pelotón a 2:45. No se han reportado retiros por el momento en esta fracción. ¡Sean todos bienvenidos! Sean todos bienvenidos a lo que será la disputa de la etapa 16 de La Vuelta a España 2026. Para este martes 8 de septiembre serán 181.1 kilómetros entre Cortegana y La Rábida. Palos de la Frontera.

¿A qué hora empieza la Etapa 16 de la Vuelta a España 2026 hoy 6 de septiembre?

Después del día de descanso, ya se asoma la etapa 16 que tendrá lugar a partir de las 13:05 horas locales (6:05 de COL y 5:05 de MEX). Ese es el horario pactado para la salida neutralizada. Ahora bien, el ganador llegaría a meta sobre las 17:19 horas (10:19 de COL y 09:19 de MEX).

Salida y ruta Etapa 16, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

La etapa tendrá un recorrido de 181.1 kilómetros, que unirán caminos entre Cortegana y La Rábida (Palos de la Frontera). Es una jornada para embaladores después de un descenso inicial rumbo al nivel del mar. La ruta irá por Fuenteheridos, Aracena, minas de Riotinto, la Palma del Condado, Villarasa (punto de sprint), Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera.

Así será la altimetría de la fracción, que superará las cuatro horas de acuerdo a la organización del certamen:

Perfil de la etapa 16 este martes | Foto: La Vuelta

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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