Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 7 de septiembre de 2026
La actividad con lo distintos juegos de azar en Colombia se retomó de manera completa después del fin de semana.
Una nueva semana arrancó y la actividad con los juegos de azar en Colombia se retomó de manera completa después del del domingo. Durante el lunes, dos loterías principales llevaron a cabo el sorteo de sus premios mayores y de una interesante variedad de secos. También hubo espacio para los chances y sus distintas modalidades, que siempre dejan ganadores por todo el país.
Lotería de Cundinamarca
Lotería de Tolima
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Resultados de chances
- Dorado Noche: 3005-9
- Astro Luna: 9080 – Piscis
- Pick 4: 3192
- Pick 3: 825
- Caribeña Noche: 1235-1
- Sinuano Noche: 2022-3
- Cafeterito Noche: 0043-5
- Motilón Noche: 2139-3
- Fantástica Noche: 6635-5
- Culona Noche: 3380
- Chontico Noche: 1276-8
- Paisita Noche: 5294
Procedimiento para reclamar premios de loterías
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.