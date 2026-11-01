Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: transmisión de la etapa 10, hoy domingo 1 de noviembre

La edición 65 llega a su final este domingo con la disputa de la décima etapa en el tradicional circuito del Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala.

Etapa 10 de la Vuelta a Guatemala, en vivo | Claro Sports

¡Bienvenidos a la última jornada de la Vuelta a Guatemala 2026! La edición 65 llega a su final este domingo 1 de noviembre, con la disputa de la décima etapa en el tradicional circuito del Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. La competencia tendrá un recorrido de 121.3 kilómetros, con salida y llegada en Villa Linda, donde los ciclistas deberán completar siete vueltas para definir al campeón.

Jhonatan Chaves afronta la jornada como líder de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 32:53:30 horas y una ventaja de 57 segundos sobre su compañero Cristian Rico, ambos del NU Colombia. El colombiano buscará conservar el suéter amarillo y quedarse con el título de la competencia.

Transmisión etapa 10 de la Vuelta a Guatemala 2026

MÁS INFORMACIÓN: El mexicano José Muñiz gana la etapa 9 de la Vuelta a Guatemala 2026 y Jhonatan Chaves sigue como líder

¿A qué hora comienza la etapa 10 de la Vuelta a Guatemala 2026?

La última jornada está programada para comenzar a las 10:00 horas de Guatemala, con salida desde Villa Linda. Los corredores completarán siete vueltas al circuito del Anillo Periférico, en un recorrido de 121.3 kilómetros que pondrá fin a la competencia.

¿Quién ganó la etapa 9 de la Vuelta a Guatemala 2026?

El mexicano José Muñiz ganó la novena etapa, disputada entre Sololá y Ciudad Vieja, Sacatepéquez. El ciclista del Canel’s Java completó los 131 kilómetros en 3:12:54 horas, después de superar a Henry Sam en los últimos kilómetros. El guatemalteco terminó segundo, a 13 segundos, mientras que Christofer Jurado ocupó el tercer puesto.

La jornada también estuvo marcada por una neutralización en Chimaltenango debido a problemas de tránsito. Pese a las modificaciones en el desarrollo de la carrera, Jhonatan Chaves mantuvo el primer puesto de la clasificación general y llegó al circuito final con 57 segundos de ventaja sobre Cristian Rico.

Vuelta a Guatemala 2026: cómo va la tabla general

Jhonatan Chaves encabeza la clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026, seguido por su compañero Cristian Rico, a 57 segundos. El guatemalteco Wilson Chonay completa los tres primeros puestos, mientras que Yesid Pira y Luis Daniel Oses se mantienen entre los cinco mejores. La clasificación corresponde a los resultados acumulados hasta la novena etapa, disputada el 31 de octubre.

Jhonatan Steven Chaves / NU Colombia (Colombia) – 32:53:30. Cristian David Rico / NU Colombia (Colombia) – +57 segundos. Wilson Chonay / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) – +1:40. Yesid Albeiro Pira / Hino-One-La Red-Suzuki (Colombia) – +2:25. Luis Daniel Oses / Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica) – +2:58. Mardoqueo Vásquez / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) – +2:59. Óscar Hern Fernández / NU Colombia (Colombia) – +4:27. Miguel Ángel Díaz / Canel’s Java (México) – +10:03. Nelson Adonías Pandoj / ECA Electricidad-Ciclismo (Guatemala) – +12:49. Fredy Orlando Toc / ECA Electricidad-Ciclismo (Guatemala) – +13:45.

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