La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 1 de noviembre?

Cinco participantes están en riesgo de eliminación y una encuesta revela quiénes tienen mayor apoyo del público para continuar en el reality

Fecha de estreno de la segunda temporada de La Granja VIP | @lagranjavipmx

La octava semana de La Granja VIP 2026 llega a su momento decisivo este domingo 1 de noviembre, cuando uno de los cinco participantes nominados tendrá que abandonar la competencia.

Después de varios días de enfrentamientos, sanciones y cambios en la lista de candidatos, las votaciones del público definirán quién continúa en el reality y quién se convierte en el siguiente eliminado de la temporada.

Una encuesta realizada en redes sociales, con más de 50 mil votos, coloca a Mario ‘Mono’ Osuna como uno de los participantes con mayor respaldo, mientras que otros dos concursantes aparecen en una situación complicada. Sin embargo, los resultados oficiales permanecen reservados hasta la transmisión de esta noche.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 1 de noviembre?

La lista definitiva de nominados quedó conformada por Niurka Marcos, Mario ‘Mono’ Osuna, Rafael Mercadante, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y Pablo Montero, quienes se disputan la permanencia en la octava semana del programa.

Niurka recibió una sanción que le impidió abandonar la lista de nominados mediante las pruebas de salvación. La producción tomó esta determinación después de su comportamiento durante una competencia frente a Ivonne Montero, por lo que su continuidad depende exclusivamente del respaldo de los espectadores.

Por su parte, el Mono Osuna terminó entre los candidatos a salir después de la dinámica del Viernes de Traición, mientras que Natalia Alcocer consiguió librarse de la eliminación.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 1 de noviembre en La Granja VIP 2026?

De acuerdo con una encuesta realizada por el programa Vaya Vaya entre seguidores de La Granja VIP, en la que participaron más de 50 mil seguidores, Mario ‘Mono’ Osuna encabeza las preferencias para mantenerse en la competencia. El participante concentra el 28 por ciento del apoyo registrado, una ventaja que lo coloca como el favorito de este sondeo para superar la eliminación.

En contraste, Rafael Mercadante y Pablo Montero son quienes reciben el menor respaldo dentro de la consulta, por lo que aparecen como los principales candidatos a abandonar el programa este domingo. No obstante, estos porcentajes corresponden únicamente a una encuesta de internet y no representan el conteo oficial de TV Azteca, cuyos resultados se conocerán durante la gala de eliminación.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Granja VIP 2026 puede seguirse a través de Azteca UNO, señal de televisión abierta que transmite las principales galas y las dinámicas de nominación. De lunes a viernes, el programa comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que los domingos la gala de eliminación está programada para las 20:00 horas.

La transmisión dominical también tiene un programa previo a partir de las 19:25 horas y un espacio posterior a las 23:00 horas. Asimismo, los espectadores pueden seguir la señal de Azteca UNO mediante el sitio oficial de TV Azteca y su aplicación móvil, que permiten acceder gratuitamente a las emisiones disponibles del reality.

Para quienes buscan seguir lo que sucede dentro de las instalaciones durante todo el día, Disney+ ofrece la modalidad La Granja VIP: Acceso Total 24/7, con cámaras disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.