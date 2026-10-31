Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: Transmisión de la etapa 9, hoy sábado 31 de octubre

La competencia afrontará su penúltima jornada con un recorrido de 131 kilómetros que comenzará en Sololá y finalizará en Ciudad Vieja.

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¡Bienvenidos a la transmisión de la novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2026! Este sábado 31 de octubre, la competencia afrontará su penúltima jornada con un recorrido de 131 kilómetros que comenzará en Sololá y finalizará en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Jhonatan Chaves llega a esta etapa como nuevo líder de la clasificación general, luego de superar a su compañero Cristian Rico en la cronoescalada del viernes. El ciclista del NU Colombia intentará defender el suéter amarillo y mantener su ventaja antes de la última jornada, que se disputará en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala.

El recorrido contará con tres metas volantes y cuatro premios de montaña, que podrían resultar determinantes para las clasificaciones secundarias y la lucha por la general. Los aficionados podrán seguir todas las alternativas de la novena etapa a través de la transmisión oficial de la Federación Guatemalteca de Ciclismo en YouTube.

Transmisión de la etapa 9 de la Vuelta a Guatemala 2026

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¿A qué hora comienza la novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

El horario de salida de la etapa 9 será a las 09:00 horas. La programación de la transmisión deberá consultarse en el anuncio correspondiente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo.

Recorrido de la etapa 9: de Sololá a Ciudad Vieja

El recorrido anunciado para la penúltima jornada comprende 131 kilómetros entre Sololá y Ciudad Vieja, Sacatepéquez. El itinerario incluye tres metas volantes y cuatro premios de montaña, puntos que darán oportunidades para sumar unidades en las clasificaciones secundarias y buscar movimientos antes de la llegada.

Dato Información Etapa Novena Fecha Sábado 31 de octubre de 2026 Salida Sololá Meta Ciudad Vieja, Sacatepéquez Distancia anunciada 131 kilómetros Metas volantes Tres Premios de montaña Cuatro

Metas volantes y premios de montaña de la etapa 9

Las metas volantes estarán ubicadas en la entrada a San José Chacayá, el restaurante Chichoy I y la pasarela El Tejar. La montaña tendrá cuatro pasos puntuables, incluido uno de segunda categoría en el restaurante Chichoy.

Premio Ubicación Kilómetro Primera meta volante Entrada a San José Chacayá 26.3 Segunda meta volante Restaurante Chichoy I 88.6 Tercera meta volante Pasarela El Tejar 115.8 Montaña de tercera categoría Restaurante Pau 17.2 Montaña de cuarta categoría Pasarela del mojón 136 30.8 Montaña de cuarta categoría Pasarela Los Encuentros 39.3 Montaña de segunda categoría Restaurante Chichoy 76.7

¿Quién ganó la etapa 8 de la Vuelta a Guatemala 2026?

El colombiano Yesid Pira fue el vencedor de la cronoescalada, después de completar el recorrido entre San Juan La Laguna y Pamezabal con el menor tiempo entre los participantes. Su actuación le permitió quedarse con una jornada que exigió administrar el esfuerzo durante el ascenso y sostener el ritmo hasta la llegada. A diferencia de las etapas con salida en pelotón, los ciclistas afrontaron el trayecto de manera individual y con partidas escalonadas. La clasificación se definió por el tiempo empleado por cada corredor, una modalidad en la que Pira consiguió imponer su mejor registro.

Jhonatan Chaves es el nuevo líder de la Vuelta a Guatemala 2026

Jhonatan Chaves aprovechó la octava etapa para superar a Cristian Rico en la clasificación acumulada. El cambio tiene especial relevancia por su cercanía con el cierre: el colombiano defenderá ahora la primera posición durante la penúltima jornada y el circuito final en la capital. Rico había comenzado la cronoescalada al frente de la competencia, pero terminó cediendo el liderato a su compañero del NU Colombia. El resultado mantiene a la escuadra colombiana como protagonista de la lucha por el título y cambia las responsabilidades dentro del equipo para los últimos dos días.

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