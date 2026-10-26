Santiago Buitrago, el rey de los colombianos en el 2026: una temporada que lo posiciona como el mejor del ranking UCI

Tras destacar en el trofeo Laigueglia y la Vuelta a España, Santiago Buitrago termina el 2026 como el ciclista nacional mejor posicionado.

Santiago Buitrago | JOSE JORDAN / AFP | Gemini

La temporada de ciclismo, por lo menos de las carreras WorldTour, ya culminó y por estos días los corredores siguen entrenando pensando en el 2027, mientras otros para cerrar el año en alguna competencia de menor categoría. Eso quiere decir que el ranking UCI difícilmente vaya a variar, lo que deja un mapeo de lo que fue la campaña de los colombianos.

Si bien todavía los ciclistas ‘cafeteros’ no logran el protagonismo de años anteriores, en el 2026 hubo triunfos importantes a remarcar y que dan para pensar que se puede seguir compitiendo, sin dejar de lado que hay varios puntos de mejora. Uno de los pedalistas que tuvo un buen desempeño es Santiago Buitrago, de origen bogotano.

El ‘Santi’, que para el 2027 deja al Bahrain Victorious para correr con el NSN Cycling Team, cierra el 2026 como el mejor colombiano en el ranking UCI, ya que es poco probable que algún compatriota lo pueda superar. Con corte al 18 de octubre del 2026, Buitrago tiene 1293.29 puntos en esa estadística en el puesto 61.

El ‘escarabajo’ más cercano a él es Egan Bernal en la casilla 71 con 1158.75 unidades. Sin embargo, recordemos que el zipaquireño desde el Tour de Francia no compite y no lo hará hasta el 2027, según un comunicado que emitió. El tercero en el escalafón es Harold Tejada en el 73 con 1100.

La temporada de Santiago Buitrago

La primera pincelada del bogotano se dio en los Campeonatos Nacionales de Ruta cuando rozó el podio al quedar en el cuarto lugar de la prueba de ruta. Solo unos días después, Santiago se impuso en el Trofeo Laigueglia al quedar primero de esa carrera de un día, en Italia.

En la Tirreno-Adriático, con su séptimo puesto en la clasificación general, sumó 150 puntos para el ranking UCI, 100 menos que con su triunfo en Laigueglia. El punto negro de la campaña fue su prematuro retiro del Giro de Italia, pues se cayó en la segunda etapa y debió bajarse de la Corsa Rosa por las heridas que sufrió.

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Posterior a su recuperación, disputó el Tour Auvergne – Rhône-Alpes y el Tour de Polonia. En esa última fue cuarto en la clasificación de montaña, dando un mensaje de lo que iba a buscar en la Vuelta a España. En la ronda ibérica estuvo ceca de ganar varias etapas, pues fue tercero en la 12 y segundo en la 14 y 19.

Su participación en la última grande de la temporada la cerró al adueñarse de la clasificación de la montaña, situación que le dio 180 puntos para el ranking, sin contar los otros que ganó en las otras jornadas. También tuvo acción en Lombardía, Tres Valles Varesinos y en el Mundial en la prueba de ruta.

Lo más probable es que si no se hubiese caído en el Giro de Italia estaríamos hablando de una temporada más redonda, pero el ciclismo es así y los corredores deben saber sobreponerse a lo que pasa en la carretera. Ahora queda ver si corre algo antes del cierre del 2026, o si y empieza a preparar el 2027 con el NSN.

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