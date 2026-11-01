Vuelta a Guatemala 2026, etapa 10: recorrido y dónde ver en vivo este domingo 1 de noviembre

Jhonatan Chaves llega como líder de la clasificación general, después de conservar el primer puesto durante la novena etapa.

Dónde ver en vivo la etapa 10 de la Vuelta a Guatemala | Claro Sports

La Vuelta a Guatemala 2026 disputará su décima y última etapa este domingo 1 de noviembre, con el tradicional circuito del Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. La jornada tendrá un recorrido de 115.5 kilómetros, con salida y llegada en Villa Linda, donde los ciclistas completarán siete vueltas antes de conocer al campeón de la edición 65. Los aficionados podrán seguir la competencia mediante la transmisión de la Federación Guatemalteca de Ciclismo en YouTube.

Jhonatan Chaves llega como líder de la clasificación general, después de conservar el primer puesto durante la novena etapa. El colombiano del NU Colombia acumula 32:53:30 horas y mantiene una ventaja de 57 segundos sobre su compañero Cristian Rico. Ambos corredores buscarán asegurar el título para su equipo en la jornada que pondrá fin a diez días de competencia.

¿Dónde ver en vivo la etapa 10 de la Vuelta a Guatemala 2026?

La última etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, que ofrecerá la cobertura de la jornada. Los aficionados también podrán consultar en Claro Sports las novedades de la carrera, los resultados y la clasificación definitiva.

MÁS INFORMACIÓN: El mexicano José Muñiz gana la etapa 9 de la Vuelta a Guatemala 2026 y Jhonatan Chaves sigue como líder

¿A qué hora comienza la etapa 10 de la Vuelta a Guatemala 2026?

La décima etapa comenzará este domingo 1 de noviembre a las 7:54 horas de Guatemala. Los corredores afrontarán el circuito del Anillo Periférico, con siete vueltas y un recorrido anunciado de 115.5 kilómetros.

Dato Información Etapa Décima y última Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora de salida 7:54 horas Lugar Ciudad de Guatemala Salida y meta Villa Linda Recorrido Circuito del Anillo Periférico Distancia 115.5 kilómetros Vueltas Siete

Cierres viales y rutas alternas por la etapa 10 de la Vuelta a Guatemala 2026

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) informó que el Anillo Periférico tendrá restricciones de circulación entre las 7:00 y las 14:00 horas debido al desarrollo de la última jornada de la competencia.

Los cierres afectarán el tramo comprendido entre el sector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el puente El Naranjo. Durante ese período, los vehículos podrán circular únicamente por los carriles auxiliares en ambos sentidos.

Para quienes necesiten desplazarse hacia la zona 1 desde el occidente del país o desde las zonas 7 y 11, las autoridades recomendaron utilizar el puente El Trébol y la avenida Bolívar como rutas alternas. También habrá regulación del tránsito en las inmediaciones del puente La Bethania.

¿Quién llega como líder a la última etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

Jhonatan Chaves afrontará la etapa 10 con el suéter amarillo, después de mantener su ventaja durante la penúltima jornada. El colombiano asumió el liderato en la octava etapa, cuando superó a Cristian Rico en la cronoescalada entre San Juan La Laguna y Pamezabal.

Con una diferencia de 57 segundos entre ambos compañeros del NU Colombia, la última etapa determinará al ganador de la clasificación individual. Chaves intentará administrar su ventaja durante las siete vueltas del circuito capitalino.

¿Quién ganó la etapa 9 de la Vuelta a Guatemala 2026?

El mexicano José Muñiz ganó la novena etapa, disputada el sábado 31 de octubre entre Sololá y Ciudad Vieja, Sacatepéquez. El corredor del Canel’s Java completó los 131 kilómetros en 3:12:54 horas, después de atacar en los últimos tres kilómetros y llegar en solitario.

Henry Sam terminó segundo, a 13 segundos del vencedor, mientras que el panameño Christofer Jurado ocupó el tercer puesto, a 1 minuto y 17 segundos. La jornada también estuvo marcada por una neutralización en Chimaltenango debido a problemas de tránsito, situación que provocó la anulación de la tercera meta volante.

La Vuelta a Guatemala 2026 concluirá con la llegada en Villa Linda, donde se conocerá al campeón de la clasificación general y se realizará el cierre de la edición 65.

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