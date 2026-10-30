Vuelta a Guatemala 2026, etapa 9: recorrido y dónde ver en vivo este sábado 31 de octubre

Jhonatan Chaves defenderá el liderato en la penúltima etapa, que conectará Sololá con Ciudad Vieja antes del cierre en la capital.

Dónde ver en vivo la etapa 9 de la Vuelta a Guatemala | Claro Sports

La Vuelta a Guatemala 2026 disputará su novena etapa este sábado 31 de octubre, con salida en Sololá y llegada en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. La penúltima jornada tendrá un recorrido anunciado de 131 kilómetros, con oportunidades para disputar las clasificaciones de montaña y metas volantes. Los aficionados podrán seguir la carrera mediante la transmisión de la Federación Guatemalteca de Ciclismo en YouTube.

Jhonatan Chaves afrontará la etapa como nuevo líder de la clasificación general, después de desplazar a su compañero Cristian Rico durante la cronoescalada del viernes. Con solo dos jornadas pendientes, el corredor del NU Colombia buscará defender el suéter amarillo antes del circuito final en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala.

¿Dónde ver en vivo la etapa 9 de la Vuelta a Guatemala 2026?

La novena etapa se podrá seguir en el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, desde su sección de transmisiones en vivo. La jornada se disputará este sábado 31 de octubre y también contará con cobertura en Claro Sports, donde encontrarás información del recorrido, el resultado y las novedades de la clasificación.

¿A qué hora comienza la novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

El horario de salida de la etapa 9 será a las 09:00 horas. La programación de la transmisión deberá consultarse en el anuncio correspondiente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo.

Recorrido de la etapa 9: de Sololá a Ciudad Vieja

El recorrido anunciado para la penúltima jornada comprende 131 kilómetros entre Sololá y Ciudad Vieja, Sacatepéquez. El itinerario incluye tres metas volantes y cuatro premios de montaña, puntos que darán oportunidades para sumar unidades en las clasificaciones secundarias y buscar movimientos antes de la llegada.

Dato Información Etapa Novena Fecha Sábado 31 de octubre de 2026 Salida Sololá Meta Ciudad Vieja, Sacatepéquez Distancia anunciada 131 kilómetros Metas volantes Tres Premios de montaña Cuatro

Metas volantes y premios de montaña de la etapa 9

Las metas volantes estarán ubicadas en la entrada a San José Chacayá, el restaurante Chichoy I y la pasarela El Tejar. La montaña tendrá cuatro pasos puntuables, incluido uno de segunda categoría en el restaurante Chichoy.

Premio Ubicación Kilómetro Primera meta volante Entrada a San José Chacayá 26.3 Segunda meta volante Restaurante Chichoy I 88.6 Tercera meta volante Pasarela El Tejar 115.8 Montaña de tercera categoría Restaurante Pau 17.2 Montaña de cuarta categoría Pasarela del mojón 136 30.8 Montaña de cuarta categoría Pasarela Los Encuentros 39.3 Montaña de segunda categoría Restaurante Chichoy 76.7

¿Quién llega como líder de la Vuelta a Guatemala 2026?

Jhonatan Chaves es el líder después de la octava etapa, en la que superó a Cristian Rico y asumió la primera posición de la clasificación acumulada. El cambio mantuvo el suéter amarillo dentro del NU Colombia, pero trasladó a Chaves la responsabilidad de defenderlo durante el último fin de semana. El resultado de la penúltima jornada establecerá las diferencias con las que los corredores afrontarán el cierre del domingo. Para los perseguidores, el trayecto hacia Ciudad Vieja representa una oportunidad de atacar antes del circuito capitalino.

¿Quién ganó la etapa anterior y cuándo termina la Vuelta a Guatemala?

Yesid Pira ganó la octava etapa, una cronoescalada individual de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal. El colombiano del Hino-One consiguió el mejor registro en una jornada que también produjo el cambio de líder. La Vuelta a Guatemala 2026 finalizará el domingo 1 de noviembre, con el tradicional circuito en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. Allí se completará la décima etapa y se conocerá al campeón de la edición 65.

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