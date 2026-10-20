Vuelta a Guatemala 2026: calendario, fechas y recorrido de las 10 etapas

Se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre. Consulta el calendario, las 10 etapas, recorridos y distancias.

Llega una nueva edición de la Vuelta a Guatemala | Claro Sports

La Vuelta a Guatemala 2026 está a punto de comenzar. La edición 65 de la competencia ciclística más importante del país se disputará del viernes 23 de octubre al domingo 1 de noviembre, con diez etapas que atravesarán diferentes departamentos y pondrán a prueba a los corredores nacionales e internacionales.

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala confirmó un recorrido de 1,438 kilómetros, con jornadas de más de 200 kilómetros, exigentes ascensos de montaña y una cronoescalada que podría resultar determinante en la lucha por la clasificación general. La competencia reunirá a 20 equipos, diez guatemaltecos y diez internacionales, que buscarán conquistar el título de una carrera incluida en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

¿Cuándo empieza y cuándo termina la Vuelta a Guatemala 2026?

La Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 comenzará el viernes 23 de octubre, con una etapa de 215.7 kilómetros entre Guastatoya, El Progreso, y Puerto Barrios, Izabal. La competencia se extenderá durante diez días consecutivos, sin jornadas de descanso, hasta el domingo 1 de noviembre, cuando se disputará la última etapa en el tradicional circuito del Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala.Durante ese período, los participantes recorrerán buena parte del territorio nacional y enfrentarán diferentes condiciones de terreno, desde largas carreteras hasta ascensos en el occidente del país.

Calendario completo de la Vuelta a Guatemala 2026: etapas, fechas y recorridos

La edición 65 tendrá diez etapas que combinarán recorridos de larga distancia, montaña, circuitos y una contrarreloj en ascenso. La primera etapa será la más larga de la competencia, mientras que la octava, una cronoescalada de 22.6 kilómetros, tendrá la menor distancia. Sin embargo, su exigencia podría convertirla en una de las jornadas más importantes para definir al campeón.

Etapa Fecha Recorrido Distancia 1 Viernes 23 de octubre Guastatoya – Puerto Barrios 215.7 km 2 Sábado 24 de octubre Morales – San Antonio La Paz 212 km 3 Domingo 25 de octubre Antigua Guatemala – Coatepeque 196.5 km 4 Lunes 26 de octubre San Felipe – San Rafael Pie de la Cuesta 119.3 km 5 Martes 27 de octubre Catarina – Cerro El Baúl 139.4 km 6 Miércoles 28 de octubre San Cristóbal, Totonicapán – San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 129.6 km 7 Jueves 29 de octubre La Esperanza – Piedra María Tecún 142.5 km 8 Viernes 30 de octubre San Juan La Laguna – Pamezabal 22.6 km 9 Sábado 31 de octubre Sololá – Ciudad Vieja 139.1 km 10 Domingo 1 de noviembre Villa Linda – Anillo Periférico 121.3 km

¿Cuál será la etapa reina de la Vuelta a Guatemala 2026?

La quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026, programada para el martes 27 de octubre, será la etapa reina de la competencia. Los ciclistas recorrerán 139.4 kilómetros desde Catarina, en San Marcos, hasta el Cerro El Baúl, en Quetzaltenango, en una jornada que incluirá sectores de Retalhuleu, Zunil y Cantel, antes del ascenso final.

La montaña pondrá a prueba la resistencia y la capacidad de los principales aspirantes al título. Los corredores con mejores condiciones para escalar podrían aprovechar el recorrido para atacar y establecer diferencias importantes en la clasificación general. La llegada al Cerro El Baúl aparece como uno de los principales atractivos deportivos de la edición 65, especialmente por las dificultades del terreno y la posibilidad de que se produzcan cambios entre los primeros lugares.

¿Cuándo será la cronoescalada de la Vuelta a Guatemala 2026?

Otra de las jornadas que podría definir la competencia será la octava etapa, prevista para el viernes 30 de octubre, cuando los participantes disputen una cronoescalada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, en Sololá. El recorrido atravesará sectores de San Pablo La Laguna y Santa Clara La Laguna, en una prueba contra el reloj que exigirá un esfuerzo individual de los ciclistas.

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A diferencia de las etapas tradicionales, en una cronoescalada los participantes deben completar el trayecto en el menor tiempo posible, sin depender del trabajo colectivo habitual del pelotón. La proximidad de esta jornada con el final de la competencia aumenta su importancia. Cualquier diferencia conseguida durante el ascenso podría ser decisiva para los corredores que lleguen separados por pocos segundos en la clasificación general.

¿Por dónde pasará la Vuelta a Guatemala 2026?

El recorrido de la Vuelta a Guatemala 2026 incluirá diferentes regiones del país y permitirá que los aficionados acompañen la competencia en varios departamentos. La carrera comenzará en el oriente, con etapas que pasarán por El Progreso, Zacapa e Izabal, antes de trasladarse hacia Antigua Guatemala y recorrer localidades de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Posteriormente, el pelotón llegará al occidente guatemalteco, con jornadas en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, donde se concentrarán algunos de los principales desafíos de montaña. La novena etapa llevará la competencia desde Sololá hasta Ciudad Vieja, Sacatepéquez, mientras que la última se disputará en la capital. Debido al paso de la caravana ciclística, las autoridades de tránsito podrán implementar restricciones temporales en diferentes rutas. Los conductores deberán consultar los avisos oficiales de Provial y las autoridades locales para conocer las medidas correspondientes a cada jornada.

¿Dónde termina la Vuelta a Guatemala 2026?

La Vuelta a Guatemala 2026 finalizará el domingo 1 de noviembre en la Ciudad de Guatemala, con una última etapa de 121.3 kilómetros. El cierre tendrá lugar en el tradicional circuito del Anillo Periférico, con salida en Villa Linda y un trazado que comprenderá siete vueltas. Después de diez jornadas y 1,438 kilómetros de competencia, se conocerá al campeón de la edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala.

El colombiano Óscar Garzón, ganador de la edición 2025 con el equipo GW Erco Shimano, llegará a esta nueva edición como el campeón defensor. La carrera volverá a ofrecer una oportunidad a los principales representantes del ciclismo guatemalteco para disputar el título frente a los equipos internacionales.

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