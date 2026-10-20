Vuelta a Guatemala 2026: estos son los 20 equipos participantes

Conoce cuáles son los 20 equipos participantes de la Vuelta a Guatemala 2026, con 10 escuadras nacionales y 10 internacionales.

Equipos participantes de la Vuelta a Guatemala 2026 | Redbull via Reuters Connect

La Vuelta a Guatemala 2026 ya calienta motores y uno de los datos más esperados por la afición es la lista de escuadras que buscarán el título en la edición 65. De acuerdo con la información presentada en la antesala de la competencia, el evento tendrá 20 equipos participantes, divididos entre 10 nacionales y 10 internacionales, para un pelotón con presencia local y representación extranjera. La carrera se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre.

La competencia reunirá equipos de Guatemala, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica, lo que refuerza el perfil internacional de una prueba que forma parte del calendario UCI en la categoría 2.2.

¿Cuáles son los equipos participantes de la Vuelta a Guatemala 2026?

La organización confirmó la participación de 20 escuadras para la edición 2026. El grupo está compuesto por los principales equipos guatemaltecos y por varias formaciones extranjeras que llegarán para competir en una de las pruebas más tradicionales del ciclismo centroamericano.

Equipos nacionales de la Vuelta a Guatemala 2026

La presencia de estas escuadras garantiza representación de varias asociaciones y equipos con tradición en el ciclismo guatemalteco. Entre ellos sobresalen formaciones como Hino-One-Suzuki, Decorabaños Bantrab y Cerámicas Castelli, que suelen figurar entre los principales animadores de las carreras nacionales. Estos son los 10 equipos guatemaltecos que correrán la Vuelta a Guatemala 2026:

Hino-One-Suzuki ECA Electricidad Ciclismo Decorabaños Bantrab – Quetzaltenango Cerámicas Castelli – Ópticas Delux – Redhook Guatemala Asociación Deportiva de Sololá Intercope RL Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear Asociación Deportiva de San Marcos Quici Copeba – Muni Toto – FAC Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango Master Xela

Equipos internacionales de la Vuelta a Guatemala 2026

La nómina internacional le da un nivel competitivo especial a la carrera. En particular, aparecen equipos de países con tradición en el ciclismo de ruta como Colombia, Ecuador y México, además de escuadras de Centroamérica que conocen bien este tipo de recorridos. Estos son los 10 equipos extranjeros anunciados para la competencia:

NU Colombia Best PC (Ecuador) Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica) Banco Industrial 4WD Rentacar (Honduras) Canel’s Java (México) Arenas TLAX_MEX (México) Pio Rico Cyclin Team (Bolivia) Momentum Racyng Aguaroni (Estados Unidos) Selección de Panamá Team King of The Flemish Mountains (Bélgica)

¿Qué equipos llaman más la atención en la Vuelta a Guatemala 2026?

En el bloque nacional, Hino-One-Suzuki parte como una de las referencias, al tratarse del principal equipo continental guatemalteco. Además, la base local también incluye a equipos con estructura y experiencia como Decorabaños Bantrab – Quetzaltenango y Cerámicas Castelli – Ópticas Delux – Redhook Guatemala, que buscarán protagonismo tanto en etapas como en la clasificación general.

Del lado internacional, el foco estará puesto en escuadras como NU Colombia, Best PC y Canel’s Java, además de las selecciones y clubes que intentarán aprovechar el recorrido de montaña para marcar diferencias. La edición 2026 también tendrá presencia de un equipo belga, Team King of The Flemish Mountains, aunque Emisoras Unidas reportó que esa delegación todavía debía solventar un aval de su federación para completar su participación.

¿Habrá ciclistas guatemaltecos con opciones al título?

La expectativa local estará centrada en los corredores de los equipos guatemaltecos, sobre todo por el conocimiento de las rutas, la adaptación a la altura y la experiencia previa en pruebas del calendario nacional. La organización confirmó que la Vuelta también entregará distintivos como el de líder general, mejor guatemalteco, líder de montaña, líder sub-23 y regularidad, entre otros, lo que abre distintos objetivos para los corredores nacionales.

Además, Emisoras Unidas publicó la integración de los equipos nacionales, donde aparecen nombres conocidos como Mardoqueo Vásquez, Yesid Pira, Edgar Torres, Fredy Toc, Amílcar Méndez y Dorian Monterroso, entre otros ciclistas que intentarán llevar el protagonismo guatemalteco a la clasificación general o a las victorias de etapa.

¿Cuándo comienza la Vuelta a Guatemala 2026?

La edición 65 de la carrera comenzará el viernes 23 de octubre y finalizará el domingo 1 de noviembre, con diez etapas y un recorrido oficial de 1,438 kilómetros. El banderazo inicial será en Guastatoya, El Progreso, mientras que el cierre se celebrará en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. Para los aficionados que quieran seguir toda la cobertura, Claro Sports ya publicó la guía con el calendario, las fechas y el recorrido de las 10 etapas, una nota que funciona como complemento ideal de esta información sobre los participantes.

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