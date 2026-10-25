Wilson Chonay se impone en la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

El ciclista originario de Chimaltenango cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 59 segundos.

Wilson Chonay, ganador de la tercera etapa | Fuente: Federación de Ciclismo.

El guatemalteco Wilson Chonay se consagró ganador de la tercera etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, disputada este domingo 25 de octubre. El representante del equipo Hino One La Red se impuso después de completar los 196,5 kilómetros entre Antigua Guatemala y Coatepeque, en una jornada que también provocó modificaciones en la clasificación general.

El ciclista originario de Chimaltenango cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 59 segundos. La definición fue ajustada, ya que el costarricense Alejandro Granados y el guatemalteco Fredy Orlando Toc finalizaron segundo y tercero, respectivamente, con el mismo registro que el vencedor.

Wilson Chonay consigue una victoria para Guatemala

La tercera jornada estuvo marcada por una escapada que comenzó con cuatro corredores y posteriormente reunió a diez participantes. Entre ellos apareció Granados, quien aprovechó el desarrollo de la competencia para ganar tiempo respecto a sus principales rivales en la clasificación general.

Chonay consiguió imponerse en los metros finales y sumó una victoria para el ciclismo guatemalteco. El último representante nacional que había ganado una etapa fue José Canastuj, declarado vencedor de la quinta jornada de la edición anterior después de la descalificación del colombiano Alejandro Osorio.

Detrás de los tres primeros clasificados finalizaron Jhonatan Stev Chaves y Óscar Hernán Fernández, quienes ocuparon la cuarta y quinta posición. Ambos cruzaron la meta con una diferencia de un minuto y 49 segundos respecto al ganador de la jornada.

Alejandro Granados es el nuevo líder de la Vuelta a Guatemala

Además de terminar segundo en la etapa, Alejandro Granados consiguió alcanzar el primer puesto de la clasificación general. El corredor costarricense del equipo Colono Bikestation Kolbi acumula un tiempo de 14 horas, 16 minutos y 16 segundos después de las primeras tres jornadas.

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José David Canastuj, quien había asumido el liderato tras la segunda etapa, descendió a la segunda posición y quedó a un minuto y 42 segundos. Cristian David Rico aparece tercero, a 1:47, mientras que Miguel Ángel Díaz ocupa el cuarto lugar, a 1:56.

Por su parte, Wilson Chonay avanzó hasta la quinta posición de la clasificación general, a 2:41 del líder. La 65ª edición de la Vuelta a Guatemala continuará durante los próximos días y finalizará el 1 de noviembre, después de completar las diez etapas programadas.

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