Gran Premio de Estados Unidos F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy

¡¡¡Bienvenidos al GP de Estados Unidos F1 2026!!!

La Fórmula 1 disputa este domingo 25 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos 2026, decimoctava fecha del Campeonato Mundial. El Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, recibirá a los 22 pilotos de la parrilla, entre ellos el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien afrontará una nueva carrera con Cadillac.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del Campeonato de Pilotos, partirá desde la pole position, después de imponerse en la clasificación del sábado 24 de octubre. El italiano llega a Austin con 340 puntos, una ventaja de 102 unidades sobre su compañero George Russell, por lo que tiene posibilidades matemáticas de conquistar su primer título mundial este fin de semana.

Para Checo Pérez, el panorama será distinto, ya que comenzará la carrera desde la posición 21, únicamente por delante de su compañero Valtteri Bottas. El mexicano no consiguió superar la primera ronda de clasificación y tendrá que recuperar posiciones en una competencia pactada a 56 vueltas.

La actividad previa estuvo marcada por el rendimiento de Ferrari y Mercedes. Charles Leclerc dominó las dos sesiones del viernes, Lewis Hamilton encabezó la última práctica del sábado y Antonelli consiguió el primer lugar de salida. El Gran Premio de Estados Unidos comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por televisión de paga y plataformas digitales.