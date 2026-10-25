Gran Premio de Estados Unidos F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy
Kimi Antonelli consiguió la pole position en Austin y buscará el título del mundo, mientras que Checo Pérez enfrentará el GP de Estados Unidos desde el puesto 21
¡¡Checo Pérez llega con mucho estilo!!
Con sombrero y una actitud ganadora fue como llegaron tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas al Circuito de las Américas para el Gran Premio de los Estados Unidos. Los pilotos de Cadillac confían en tener un buen día y sumar sus primeros puntos.
¡Estamos por arrancar el GP de Estados Unidos!
Ya se abrió el pit lane para que los autos abandonen los boxes directo a la parrilla. Este día, puede ser uno muy especial en el que podríamos tener nuevo campeón en la Fórmula 1 con Kimi Antonelli.
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Estados Unidos F1 2026? Transmisión TV y online
La carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 podrá verse en México a través de Sky Sports. La transmisión está programada para este domingo 25 de octubre a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro del país.
Para quienes prefieren seguir la competencia por internet, F1 TV Pro y F1 TV Premium ofrecen la transmisión en directo, además de cámaras a bordo, información de tiempos y distintas opciones de seguimiento de la carrera. Además, en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Estados Unidos?
Charles Leclerc fue el piloto más rápido en las dos prácticas del viernes 23 de octubre. El monegasco de Ferrari registró 1:36.052 en la FP1, por delante de Max Verstappen y Lando Norris. En esa sesión, Checo Pérez cedió su monoplaza a Colton Herta, quien terminó en el puesto 21, mientras que Valtteri Bottas concluyó vigésimo.
En la segunda práctica, Leclerc volvió a ocupar el primer lugar con un tiempo de 1:35.291. Kimi Antonelli quedó segundo, a 42 milésimas, y Verstappen terminó tercero. Checo Pérez regresó al volante de Cadillac y finalizó en la posición 21, con una vuelta de 1:39.036, a 3.745 segundos del registro de Leclerc.
El sábado, Lewis Hamilton encabezó la FP3 con 1:34.893, seguido de Verstappen, Leclerc y Antonelli. Pérez ocupó nuevamente el lugar 21, esta vez a 2.991 segundos del piloto británico. Horas después, Antonelli consiguió la pole position en la clasificación, mientras que el mexicano quedó fuera desde la Q1.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Estados Unidos 2026 hoy 25 de octubre y quién tiene la Pole?
El Gran Premio de Estados Unidos 2026 se llevará a cabo este domingo 25 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 15:00 horas de Austin. La carrera tendrá 56 vueltas en el Circuito de las Américas, trazado de 5.513 kilómetros de longitud, con una distancia total de 308.432 kilómetros.
Kimi Antonelli obtuvo la pole position para Mercedes después de superar las tres fases de clasificación. El italiano intentará convertir el primer puesto de salida en una victoria que le permita ampliar su ventaja en el Mundial o conquistar de una vez el título. Por su parte, Checo Pérez comenzará desde el lugar 21, después de quedar eliminado en la Q1 junto con Valtteri Bottas, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lance Stroll y Esteban Ocon.
La competencia también representa la última parada antes del Gran Premio de la Ciudad de México, programado para el siguiente fin de semana. Checo Pérez buscará recuperar terreno con Cadillac antes de presentarse ante la afición mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¡¡¡Bienvenidos al GP de Estados Unidos F1 2026!!!
La Fórmula 1 disputa este domingo 25 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos 2026, decimoctava fecha del Campeonato Mundial. El Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, recibirá a los 22 pilotos de la parrilla, entre ellos el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien afrontará una nueva carrera con Cadillac.
Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del Campeonato de Pilotos, partirá desde la pole position, después de imponerse en la clasificación del sábado 24 de octubre. El italiano llega a Austin con 340 puntos, una ventaja de 102 unidades sobre su compañero George Russell, por lo que tiene posibilidades matemáticas de conquistar su primer título mundial este fin de semana.
Para Checo Pérez, el panorama será distinto, ya que comenzará la carrera desde la posición 21, únicamente por delante de su compañero Valtteri Bottas. El mexicano no consiguió superar la primera ronda de clasificación y tendrá que recuperar posiciones en una competencia pactada a 56 vueltas.
La actividad previa estuvo marcada por el rendimiento de Ferrari y Mercedes. Charles Leclerc dominó las dos sesiones del viernes, Lewis Hamilton encabezó la última práctica del sábado y Antonelli consiguió el primer lugar de salida. El Gran Premio de Estados Unidos comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por televisión de paga y plataformas digitales.