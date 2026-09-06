Wout van Aert, el corredor más completo de la Vuelta a España

El belga brilla en todos los frentes de la Vuelta a España: ganó la etapa 15, lidera los puntos y persigue a Santiago Buitrago en la montaña.

Wout van Aert ganando la etapa 15 | JORGE GUERRERO / AFP.

Wout van Aert volvió a demostrar por qué es considerado uno de los ciclistas más completos del pelotón mundial. El belga del Team Visma Lease a Bike conquistó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026 y sumó una nueva victoria en una carrera en la que no solamente está buscando triunfos individuales, sino que también ha puesto su talento al servicio de sus compañeros y pelea por varias clasificaciones. En Córdoba, el corredor volvió a exhibir potencia, inteligencia y capacidad para leer la carrera en un día marcado además por el calor extremo.

Van Aert, dueño del maillot verde

La regularidad de van Aert durante las dos primeras semanas de la ronda ibérica le permitió convertirse en el líder de la clasificación por puntos. El belga ha aprovechado prácticamente cada oportunidad para sumar unidades en los sprints intermedios y en las llegadas, confirmando que su perfil de corredor explosivo le permite competir tanto en jornadas rápidas como en recorridos exigentes. Su triunfo en la etapa 15 reforzó todavía más su condición de gran candidato para quedarse con el maillot verde en Granada.

Pero su ambición en esta Vuelta va incluso más allá. Van Aert también se ha metido de lleno en la pelea por la clasificación de la montaña y actualmente ocupa el segundo lugar, con 40 puntos, mientras que el colombiano Santiago Buitrago conserva el liderato con 69. La diferencia es importante, pero todavía queda una semana de competición y el belga ha demostrado que no necesita esperar a las grandes etapas de montaña para buscar puntos, pues suele involucrarse en las fugas y disputar las cotas que aparecen durante el recorrido.

Un corredor que trabaja para todos

Una de las grandes particularidades de van Aert es que, pese a ser una de las principales figuras del ciclismo mundial, no tiene problemas en asumir el papel de gregario cuando la situación lo exige. En esta Vuelta se ha visto repetidamente cómo se mete en las escapadas, endurece las carreras y trabaja para que Visma pueda jugar sus cartas en los kilómetros decisivos. Su capacidad para sacrificarse por el equipo ha sido determinante en varias de las victorias conseguidas por la escuadra neerlandesa.

El mejor ejemplo es Matthew Brennan. El joven británico consiguió varias victorias en esta Vuelta después de recibir un enorme respaldo de van Aert, quien asumió labores de lanzamiento, control y protección para llevar a su compañero en las mejores condiciones hasta la definición. De hecho, Brennan también tuvo un papel clave en la victoria de van Aert en la etapa 13, cuando trabajó para neutralizar ataques dentro de la fuga y permitió que el belga pudiera reservar fuerzas para lanzar su movimiento definitivo.

Cuando no gana él, hace ganar al equipo

Esa capacidad para poner los intereses colectivos por encima de los individuales explica buena parte del éxito de Visma en esta Vuelta. Van Aert entiende cuándo tiene posibilidades reales de ganar y cuándo su mejor aporte es trabajar para otro corredor. Esa inteligencia táctica le ha permitido ser protagonista incluso en jornadas en las que no levantó los brazos, demostrando que su importancia para el equipo va mucho más allá de las estadísticas individuales.

Y cuando encuentra una oportunidad como la de la etapa 15, tampoco la desaprovecha. En Córdoba, después de una jornada recortada por las altas temperaturas, van Aert volvió a imponerse en un pequeño grupo y confirmó su extraordinaria capacidad para competir en diferentes escenarios. El triunfo llegó apenas unos días después de su victoria en la etapa 13, una muestra de que el belga atraviesa uno de los mejores momentos de la carrera.

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A falta de una semana para el final de la Vuelta a España, todo apunta a que van Aert seguirá siendo uno de los grandes protagonistas. Puede buscar otra victoria de etapa, defender el maillot verde, intentar acercarse a Buitrago en la clasificación de la montaña y, al mismo tiempo, continuar trabajando para Brennan y el resto de sus compañeros. Esa es precisamente la grandeza del belga: puede ser líder, ganador, gregario, lanzador y cazador de fugas en una misma carrera.

Un talento difícil de encontrar

La Vuelta a España está dejando una nueva muestra de por qué Wout van Aert es considerado un corredor total. Tiene velocidad para ganar al sprint, potencia para superar puertos, resistencia para entrar en fugas, inteligencia para leer las carreras y una disposición poco habitual entre las grandes estrellas para trabajar por sus compañeros. Su triunfo en la etapa 15 no es simplemente otra victoria: es la confirmación de que, independientemente del rol que le asigne Visma, Van Aert siempre encuentra la manera de ser decisivo.

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