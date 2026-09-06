Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 15: ¿Quién se llevó el triunfo este 6 de septiembre?

Hubo pocas modificaciones en la clasificación general de la tercer gran competencia ciclista del año

Así quedaron las clasificaciones tras la Etapa 15 de la Vuelta España. | Reuters.

La etapa 15 de la Vuelta a España 2026 terminó con una victoria de Wout van Aert en Córdoba, en una jornada marcada por las altas temperaturas que obligaron a la organización a modificar el recorrido previsto. El trazado entre Palma del Río y Córdoba se redujo en poco más de 80 kilómetros y quedó en 110 kilómetros totales, con un perfil mayormente plano que apuntaba a un día con menor desgaste para los favoritos de la clasificación general.

A pesar de las condiciones climáticas, la carrera tuvo movimiento desde los primeros kilómetros con una fuga de 11 corredores que tomó ventaja sobre el pelotón. El grupo principal mantuvo controlada la diferencia, mientras Gijs Leemreize se quedó con el primer puerto del día, el ascenso a La Forestal, catalogado de tercera categoría. El neerlandés sumó puntos de montaña, aunque sin poner en riesgo el liderato de Santiago Buitrago en esa clasificación.

Después del primer ascenso, la diferencia entre escapados y pelotón comenzó a reducirse. La jornada tuvo un momento de tensión cuando Primoz Roglic presentó un inconveniente mecánico cerca de la mitad del recorrido, aunque el corredor pudo continuar en competencia sin perder contacto con el grupo de favoritos.

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El calor fue uno de los principales protagonistas de la etapa. El pavimento y las zonas de descenso obligaron a los ciclistas a tomar precauciones, especialmente en sectores donde la presencia de gravilla podía afectar la estabilidad de las bicicletas.

Así queda la clasificación de la Etapa 15 de la Vuelta a España 2026

La definición de la jornada parecía encaminada a un cierre controlado, pero la aparición de Wout van Aert cambió el desarrollo de la etapa en los últimos 30 kilómetros. El ciclista belga aceleró y provocó una división en la carrera, con un grupo reducido de cinco corredores en la punta, perseguidores a un minuto y el pelotón intentando cerrar la diferencia.

Van Aert intentó romper la competencia con varios ataques durante el tramo final, aunque encontró resistencia de sus rivales. La llegada a Córdoba se convirtió en una disputa por el sprint, donde los corredores reservaron sus movimientos hasta los últimos metros.

Thibau Nys fue el primero en intentar sorprender, aunque su ataque no tuvo éxito. Después llegó el turno de Leknessund, pero finalmente Van Aert esperó el momento adecuado y lanzó su aceleración definitiva para quedarse con la victoria de etapa, repitiendo el triunfo que consiguió en Córdoba durante la edición 2024 de la Vuelta a España.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 2:35:00 2 Alessandro Romele XDS Astana Team m.t. 3 Thibau Nys Lidl – Trek m.t. 4 Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech m.t. 5 Andreas Leknessund Uno-X Mobility m.t. 6 Alessandro Covi Team Jayco AlUla +0:58 7 Bastien Tronchon Groupama – FDJ United m.t. 8 Henok Mulubrhan XDS Astana Team m.t. 9 Ivo Oliveira Tudor Pro Cycling Team m.t. 10 Stefan Küng UAE Team Emirates – XRG m.t.

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

La pelea por el maillot rojo no tuvo cambios importantes después de la etapa 15. Enric Mas continúa como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 52 horas, 5 minutos y 56 segundos, manteniendo una ventaja de 2 minutos y 6 segundos sobre Felix Gall, quien ocupa la segunda posición.

Primoz Roglic permanece en la tercera plaza a 2 minutos y 10 segundos del corredor del Movistar Team. El esloveno sigue dentro de la pelea por el título junto a Richard Carapaz, Oscar Onley y el resto de aspirantes que buscan reducir diferencias en las próximas etapas.

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Enric Mas Movistar Team 52:05:56 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +2:06 3 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost +4:24 5 Oscar Onley Netcompany INEOS +5:44 6 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +6:14 7 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +6:49 8 Clément Berthet XDS Astana Team +7:01 9 Cristián Rodríguez Groupama – FDJ United +7:19 10 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike +8:55

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España se desarrolla a través de distintas etapas, y cada una de ellas cuenta con su propio ganador. El triunfo de una jornada corresponde al ciclista que cruza primero la meta, sin que influya directamente el lugar que ocupa en la clasificación general. Por esta razón, corredores que están lejos de pelear por el campeonato pueden buscar protagonismo mediante fugas y victorias de etapa.

La lucha por el título se determina con un criterio diferente. Los tiempos registrados por cada ciclista se acumulan a lo largo de toda la competencia y quien suma el menor tiempo total se coloca como líder y porta el maillot rojo. Factores como las bonificaciones, los cortes dentro del pelotón, las jornadas de montaña y las contrarrelojes pueden provocar cambios importantes entre los aspirantes al primer puesto.

De esta manera, ganar una etapa no implica necesariamente escalar hasta el liderato de la carrera. Van Aert consiguió la victoria en la jornada 15, mientras Mas continuó enfocado en conservar su posición dentro de la clasificación general. Con varias etapas pendientes en la Vuelta a España 2026, la constancia y la capacidad de evitar pérdidas importantes de tiempo serán claves para definir al campeón.

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