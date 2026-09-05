Santiago Buitrago, batallador en etapa 14: extiende su liderato en la montaña de La Vuelta a España

Colombia saboreó la victoria de la etapa 14 de La Vuelta a España. Gran rendimiento de Santiago Buitrago e Iván Ramiro Sosa este sábado.

Santiago Buitrago, líder de la montaña | JOSE JORDAN / AFP

Este sábado 5 de septiembre se disputó la etapa 14 de La Vuelta a España 2026. Fueron 154.5 kilómetros de recorrido entre Jaén y Sierra de la Pandera, con 3 puertos de montaña: 2 de segunda y el restante de primera categoría ye en el cual estaba ubicada la meta de esta fracción. Un día para ver si le daban protagonismo a la fuga o los de clasificación general iban por una victoria más.

Y así fue, porque desde el inicio de la carrera una escapada con más de 45 pedalistas se fueron adelante por la lucha no solo de los puntos de los puertos de montaña y el único sprint intermedio, sino que también lucharon por el triunfo en Sierra de la Pandera, después de 11 kilómetros que había de subida.

Pues bien, los focos en las toldas colombianas estaban en Santiago Buitrago, el bogotano iba a pescar más puntos para la clasificación de la montaña y por qué no soñar con la primera victoria de Colombia en esta ronda ibérica. El de Suba cruzó Portoviejo en el primer lugar, en el Puerto de Locubín se le complicaron las cosas después de ir por el segundo lugar, dos corredores del Astana lo encerraron y evitaron que conquistara puntos allí, el sudamericano reclamó el actuar antideportivo de sus colegas levantando la mano.

Santiago Buitrago, combativo

A escasos 2 kilómetros de llegar a la meta en Sierra de la Pandera, el capitalino ‘mostró los dientes’ y se fue adelante por escasos segundos de Marco Brenner, sin embargo en los últimos metros el alemán del Tudor Pro Cycling Team le sacó diferencia a Buitrago y se esfumaron las esperanzas colombianas de ganar la primera etapa de esta Vuelta a España 2026.

Sin embargo las noticias no fueron del todo malas para Buitrago, ya que el bogotano extendió la brecha de puntos con Wout van Aert, ya que ahora le saca 29 unidades en la clasificación de la montaña. Inclusive, Santiago dejó grandes muestras que que tiene ‘madera’ para ir por un triunfo de etapa en las 7 fracciones restantes.

Clasificación de la montaña de La Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Puntos 1. Santiago Buitrago (BHV) (COL) 69 2. Wout van Aert (TVL) 40 3. Enric Mas (MOV) 24 4. Lorenzo Fortunato (XAT) 21 5. Andreas Leknessund (UXM) 19

Etapón de Iván Ramiro Sosa

En una muestra de patriotismo y colegage, Iván Ramiro Sosa también hizo parte de la fuga que lideró Santiago Buitrago, el de Pasca, Cundainamarca también hizo varios lanzamientos para ir por la victoria de etapa, no obstante no le alcanzó para pelear ese último embalaje y se tuvo que conformar con la cuarta posición del día, sin embargo fue un gran rendimiento el del Equipo Kern Pharma, quien también dio muestras de poder ir por esa anhelada victoria.

Juan Felipe Rodríguez (EF Education EasyPost) también realizó un gran desgaste este sábado 5 de septiembre en la consecución de la etapa 14 de La Vuelta a España 2026. El cundinamarqués también integró gran parte de la fuga, sin embargo cuando comenzó la subida al Sierra de la Pandera, último puerto del día, se desvaneció. Finalmente cruzó la meta en el lugar 40.

MÁS INFORMACIÓN: Santiago Buitrago roza la victoria y Marco Brenner gana la etapa 14 de la Vuelta a España

Harold Tejada sale del top 10

Las noticias opacas para Colombia en esta etapa 14 de La Vuelta a España 2026, pasaron por Harold Tejada. El de Pitalito, Huila se dio cuenta en medio del ascenso a la meta que estaba por perder ese lugar de privilegio en la clasificación general, ya que se encontraba dentro del top 10, no obstante este sábado cruzó de 31 a 5:27 del ganador y ahora se encuentra por fuera de esta casilla, es 11 ahora a 0:53 de Sepp Kuss, quien es décimo ahora del casillero principal.

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