El ‘8’ del América, en buenas manos: Carlos Álvarez hereda el dorsal de Reinoso y Fidalgo

El nuevo refuerzo del América usará un número histórico del conjunto de Coapa avalado por sus anteriores portadores

Álvarez usará el 8 de Fidalgo y Reinoso. | Imago7 y @ClubAmerica.

Carlos Álvarez ya tiene número para iniciar su etapa como jugador del América. El mediocampista español utilizará el dorsal 8 con Las Águilas, una camiseta con historia dentro del club y que recientemente perteneció a Álvaro Fidalgo durante su paso por Coapa.

A través de sus redes sociales, el América reveló cómo fue la entrega simbólica del número mediante una ‘videollamada’ entre Álvarez y Fidalgo. En la conversación, el futbolista del Betis le deseó éxito en esta nueva etapa y le aseguró que tendrá todo su apoyo para defender una camiseta especial dentro de la institución azulcrema.

Tu historia comienza aquí, Carlos 💙💛



¡Momento de hacer brillar este histórico número! 8️⃣ pic.twitter.com/vbpo5WXAn7 — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

Durante la charla, Carlos Álvarez le preguntó a Fidalgo por el número 8, ya que tenía interés en utilizar ese dorsal. El español explicó que él lo tenía “prestado” y que tuvo que hablar con el dueño histórico de la camiseta, Carlos Reinoso, para que pudiera pasar a manos del nuevo refuerzo americanista.

“Yo lo tenía prestado, pero hablé con el dueño, con Carlos Reinoso, y ahora también es tuyo”, mencionó Fidalgo en el video publicado por el club.

Carlos Álvarez reconoce la responsabilidad de portar el número 8 del América

Tras conocer que podrá utilizar el dorsal, Carlos Álvarez destacó, en la misma ‘videollamada’ la importancia que representa llevar un número con peso dentro de la historia del América.

“Lo voy a portar con orgullo, sacrificio y, sobre todo, con mucha responsabilidad. Sé que es un dorsal histórico”, expresó el mediocampista español proveniente del Levante.

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El número 8 ha sido utilizado por figuras importantes del América a lo largo de los años, por lo que Álvarez tendrá el reto de darle continuidad a una camiseta con un significado especial para la afición azulcrema.

El nuevo futbolista de Las Águilas también habló sobre el primer contacto que tuvo con Álvaro Fidalgo y señaló que la conversación fue positiva desde el inicio, pese a que no habían tenido una relación cercana.

Un número con historia. Un nuevo 8 listo para escribir la suya. 8️⃣



Carlos, ahora es tu turno. 🦅 pic.twitter.com/5NXENVLLAB — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

“Con el que sí hablé fue con Fidalgo. Me habló increíble. Me puso al servicio todo lo suyo y súper buena persona, así que muy contento, la verdad. No lo conocía en persona, pero a raíz de todo esto surgió la conversación, hablamos y muy bien”, explicó.

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