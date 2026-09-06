Vuelta a España 2026, etapa 16: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 8 de septiembre

Repase cómo será el recorrido de la etapa 16, que unirá caminos entre Cortegana y La Rábida (Palos de la Frontera).

Etapa 16 de la Vuelta a España | Claro Sports

Después de un merecido día de descanso, todos se alistan para las últimas etapas de la Vuelta a España. Enric Mas, líder indiscutido, tiene un objetivo crucial de defender su tiempo a favor ante el ímpetu de Felix Gall, Primoz Roglic y otros nombres que sueñan con meterse en la pelea. Por lo pronto, este martes 8 de septiembre, los embaladores tendrán acción.

La etapa 16, superior a los 181 kilómetros, invita a los sprinters a lucirse sobre La Rábida. Así como sucedió el domingo pasado, Wout Van Aert sueña con llevarse su tercera victoria en la ronda ibérica y seguir firme en la clasificación por puntos. A través de Claro Sports, consulte todo lo que debe saber acerca de la jornada.

¿A qué hora empieza la etapa 16 de la Vuelta a España 2026?

De acuerdo con la organización de la Vuelta, la salida neutralizada de Cortegana está prevista para las 13:05 horas locales (6:05 de COL y 5:05 de MEX). Dicha fracción ondulada, respecto a su ganador, llegaría sobre las 17:19 horas (10:19 de COL y 09:19 de MEX).

MÁS INFORMACIÓN: Wout van Aert juega al póker y gana la etapa 15 de la Vuelta a España 2026

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 16, hoy 8 de septiembre?

La etapa será de largo aliento. Un total de 181.1 kilómetros unirá caminos entre Cortegana y La Rábida en Palos de la Frontera. Los sprinters, entre ellos Wout Van Aert, tendrán chance de volver a lucirse en terreno llano.

La fracción terminará casi sobre el nivel del mar. Solo habrá un sprint intermedio en Villarasa y ningún puerto calificable en la montaña, a pesar de que la jornada iniciará desde arriba. Tendremos lindos paisajes en cercanías al mar, con una etapa que tendrá algo más de cuatro horas de duración.

Perfil de la etapa 16 este martes | Foto: La Vuelta

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

Te puede interesar: