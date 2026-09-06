Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Fuga consolidada en la carrera!

Siga todas las emociones de la decimoquinta fracción, que unirá caminos entre Palma del Río y Córdoba.

Etapa 15 de la Vuelta a España, en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto etapa 15 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 6 de septiembre

A 82 kilómetros Con la fuga ya consolidada, nos preparamos para la subida al primer pico del día. Se trata del Puerto de la Forestal (7.5 km al 4.5%). A 91 kilómetros Diferencias ampliadas a casi 1:10 entre la fuga y el pelotón. A 93 kilómetros Se unen Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Rudy Porter (Team Jayco AlUla) y Azparren a los once fugados. Ya hay distancias de 45 segundos sobre el grupo principal. A 96 kilómetros ¡Problemas en la bicicleta de Richard Carapaz, que pierde contacto con el pelotón! Ahora hay ocho ciclistas en fuga: Paleni, Hayter, Fredrik Wandahl (UAE Team Emirates), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Alastair Mackellar (EF Education-EasyPost), Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team), Reuben Thompson (Lotto Intermarché) y Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL). A 99 kilómetros Se descuelga Enzo Paleni (Groupama – FDJ United) junto a Hayter y toman ventaja parcial de cinco segundos sobre el pelotón. No hay un escape consolidado. Es posible que el pelotón se mantenga agrupado hasta la subida al Puerto de la Forestal. A 103 kilómetros El pelotón vuelve a estar agrupado. Velocidad promedio de 50 kilómetros por hora para el pelotón. A 107 kilómetros Empiezan a saltar los primeros ataques en terreno llano. No hay tregua en etapas cortas. En breve veremos cuál será la fuga inicial del día. Seis corredores parecen lanzarse a la ofensiva con esa intención. Uno de ellos es Ethan Hayter (Soudal Quick-Step). ¡Arrancaa la etapaaaaa! Ya se cumplió la salida neutralizada. El grupo de corredores y avanza por su cuenta en Palma del Río. ¡La mesa servida para una etapa de vértigo este domingo! Inicia la salida neutralizada Primeros cuatro kilómetros regulados de salida para los corredores. ¿Cuándo arranca la etapa de hoy? La salida neutralizada, de acuerdo con la organización, está prevista para las 15:00 horas locales. Es decir, veremos actividad a las 8:00 a.m. de Colombia y 7:00 a.m. de México. La situación actual de La Vuelta Ayer Santiago Buitrago rozó la victoria. Marco Brenner, del Tudor Pro Cycling Team, se alzó en brazos tras llegar a la Sierra de la Pandera. El colombiano llegó a un solo segundo. Enric Mas defiende el maillot rojo, superando por 2:06 a Felix Gall. ¡Todo listo para el inicio de etapa! Será cuestión de un rato para que arranque la fracción. Cabe recordar que fue recortada, este domingo, por cuenta de las condiciones climáticas. Se activó el protocolo de calor extremo, por lo que el trayecto evitará zonas con previsión superior a los 40 grados centígrados.

¿A qué hora empieza la Etapa 15 de la Vuelta a España 2026 hoy 6 de septiembre?

De acuerdo con la organización, la salida neutralizada en la etapa 15 tendrá lugar en Palma del Río sobre las 14:50 horas locales (7:50 a.m. de COL y 6:50 a.m. de MX). La llegada estimada a Córdoba será a las 17:23 (10:23 COL y 9:23 MX). Será una etapa relativamente corta por los últimos ajustes, de 110.2 kilómetros, para completar la segunda semana de la ronda ibérica.

Salida y ruta Etapa 15, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

Será una etapa de cierto trámite para los candidatos de la clasificación general después de las emociones en la alta montaña, sumándole el recorte de 189 a 110 kilómetros. Habrá dos puertos de montaña, ambos de tercera categoría, en el Puerto de la Forestal (7.5 km al 4.4%) y Puerto Artafi (5.9 km al 5.5%). Luego de las subidas, habrá un punto de sprinters a falta de la clásica llegada a Córdoba.

Etapa 15 de la Vuelta a España | Foto: ProCycling Stats

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. Las señales abiertas de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa streaming. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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