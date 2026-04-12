Tour de París-Roubaix 2026 en vivo: resultado de la carrera y quién conquista el último monumento

¿Cuáles son los principales tramos de pavés de la París-Roubaix 2026?

La París-Roubaix 2026 presenta un recorrido de 258.3 kilómetros, en el que 54.8 km están compuestos por los temidos sectores de pavé, distribuidos a lo largo de 30 tramos que pondrán a prueba la resistencia del pelotón desde muy temprano. Para esta edición, la organización ha decidido endurecer la carrera desde los primeros kilómetros, incorporando adoquines antes del punto habitual, lo que provocará una selección anticipada y aumentará la tensión desde el inicio.

Entre los sectores más determinantes se mantiene la legendaria Trouée d’Arenberg, un tramo de 2.3 km catalogado con cinco estrellas que suele marcar el primer gran corte entre los favoritos. Más adelante, Mons-en-Pévèle (3 km) incrementa el desgaste acumulado y obliga a los aspirantes a administrar fuerzas, antes de llegar al decisivo Carrefour de l’Arbre (2.1 km), uno de los puntos clave donde, a menos de 20 kilómetros de la meta, suele definirse la victoria.

En la primera mitad del recorrido también destacan sectores importantes como Troisvilles à Inchy (2.2 km), Viesly à Quiévy (1.8 km), Quiévy à Fontaine au Tertre (3.7 km) y Viesly à Briastre (3 km), que aunque no son los más famosos, comienzan a desgastar las piernas y pueden provocar cortes clave en el grupo principal desde muy temprano.