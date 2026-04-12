Tour de París-Roubaix 2026 en vivo: resultado de la carrera y quién conquista el último monumento
La Reina de las Clásicas regresa con 258 km de pavé en vivo en el minuto a minuto de Claro Sports
¿Quién es el favorito para ganar la París-Roubaix 2026?
El gran nombre a seguir en la París-Roubaix 2026 es Mathieu van der Poel, quien llega como el principal favorito tras dominar la prueba en ediciones recientes. Su habilidad sobre el pavé, combinada con una potencia explosiva difícil de igualar, lo colocan como el hombre a vencer, además de contar con un equipo sólido que le permite manejar distintos escenarios de carrera.
Sin embargo, la amenaza es real con Tadej Pogačar, decidido a conquistar el único Monumento que aún falta en su palmarés. A la lista de contendientes se suma Wout van Aert, quien sigue persiguiendo la gloria en Roubaix, respaldado por su versatilidad y resistencia. Tampoco se pueden descartar nombres como Mads Pedersen y Filippo Ganna, capaces de romper la carrera con ataques lejanos o imponerse en un desenlace de máxima exigencia.
¿Por qué el Tour de París-Roubaix 2026 es llamada Infierno del Norte?
Como dato curioso, el apodo de “el infierno del norte”, con el que se conoce a la París-Roubaix, no nació por la dureza de sus adoquines ni por las exigencias físicas de la prueba. Su origen se remonta al final de la Primera Guerra Mundial, cuando un periodista describió el estado devastado de la región por donde pasaba la carrera, señalando que los ciclistas atravesaban literalmente “un infierno”. Con el paso del tiempo, el término se mantuvo y terminó asociándose también a la brutalidad del recorrido
¿A qué hora empieza el Tour de París- Roubaix 2026 hoy domingo 12 de abril?
La Paris-Roubaix 2026 se disputará el domingo 12 de abril, con salida en Compiègne y llegada en el velódromo André-Pétrieux de Roubaix.
Salida oficial (CDMX): 02:50 AM
Paso por Arenberg (aprox.): 06:42 AM
Llegada estimada: entre 08:50 y 09:05 AM
¿Cuáles son los principales tramos de pavés de la París-Roubaix 2026?
La París-Roubaix 2026 presenta un recorrido de 258.3 kilómetros, en el que 54.8 km están compuestos por los temidos sectores de pavé, distribuidos a lo largo de 30 tramos que pondrán a prueba la resistencia del pelotón desde muy temprano. Para esta edición, la organización ha decidido endurecer la carrera desde los primeros kilómetros, incorporando adoquines antes del punto habitual, lo que provocará una selección anticipada y aumentará la tensión desde el inicio.
Entre los sectores más determinantes se mantiene la legendaria Trouée d’Arenberg, un tramo de 2.3 km catalogado con cinco estrellas que suele marcar el primer gran corte entre los favoritos. Más adelante, Mons-en-Pévèle (3 km) incrementa el desgaste acumulado y obliga a los aspirantes a administrar fuerzas, antes de llegar al decisivo Carrefour de l’Arbre (2.1 km), uno de los puntos clave donde, a menos de 20 kilómetros de la meta, suele definirse la victoria.
En la primera mitad del recorrido también destacan sectores importantes como Troisvilles à Inchy (2.2 km), Viesly à Quiévy (1.8 km), Quiévy à Fontaine au Tertre (3.7 km) y Viesly à Briastre (3 km), que aunque no son los más famosos, comienzan a desgastar las piernas y pueden provocar cortes clave en el grupo principal desde muy temprano.
Bienvenidos al Tour de París-Roubaix 2026
¡Llega una de las carreras más brutales del calendario! La París-Roubaix 2026 celebra su edición 123 con un recorrido exigente de más de 258 kilómetros que pondrá a prueba la resistencia, técnica y estrategia de los mejores ciclistas del mundo. Con salida en Compiègne, el pelotón enfrentará 30 sectores adoquinados que suman casi 55 kilómetros, en un trazado que puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.
Todas las miradas estarán puestas en Tadej Pogacar, quien llega en un estado de forma impresionante y con la mira puesta en conquistar el único Monumento que aún se le resiste. Sin embargo, el reto no será sencillo, ya que enfrente tendrá a su gran rival, Mathieu van der Poel, un especialista en este tipo de terreno y uno de los grandes favoritos para dominar los adoquines del norte de Francia.
Con historia, prestigio y un recorrido implacable, la “Reina de las Clásicas” promete una batalla épica desde el inicio hasta la mítica llegada en el velódromo de Roubaix. Caídas, ataques lejanos y drama asegurado en una de las pruebas más esperadas del ciclismo mundial.