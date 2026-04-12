¡Final cardiaco! Van Aert le arrebata la París-Roubaix a Pogacar e impide que conquiste su quinto monumento

El pedalista belga se guardó todo para, en un sprint final, rebasar al campeón del mundo y llevarse el Infierno del Norte

Van Aert se impone a Pogacar en la París-Roubaix 2026 | BERNARD PAPON / POOL / AFP

Impide que haga historia. El ciclista belga, Wout van Aert, le arrebató el triunfo a Tadej Pogacar en la París-Roubaix con lo que el actual campeón del mundo no pudo completar la colección de monumentos quedándose solo con las carreras de Lieja 2025, Lombardía 2025, San Remo 2026 y Flandes 2026, en una competencia que pasó por caídas, rebases y drama haciéndole honor al sobrenombre del Infierno del Norte.

Desde los kilómetros finales, la carrera se convirtió en un duelo directo entre el belga y el esloveno, quienes dejaron atrás a sus perseguidores tras sobrevivir a los sectores más exigentes de adoquín. Pogacar, que buscaba hacer historia, llegó a comandar el ingreso al velódromo, pero Van Aert mantuvo la calma y apostó todo a su potencia en el cierre.

La edición 2026 del ‘Infierno del Norte’ estuvo marcada por múltiples incidentes que definieron el rumbo de la competencia. El propiio Tadej Pogacar sufrió un pinchazo en los primeros kilómetros clave, lo que provocó caos en el pelotón, aunque logró recuperarse con el paso del tiempo. Por su parte, Mathieu van der Poel, uno de los grandes favoritos al llegar como tricampeón, quedó prácticamente fuera de la pelea tras sufrir dos pinchazos en sectores de adoquín, perdiendo más de un minuto y quedando relegado del grupo principal.

Además, las constantes caídas y las zonas de adoquín desgastaron a los ciclistas y rompieron la carrera en dos grupos principales, el de los dos líderes (Pogacar y Van Aert) y el de sus perseguidores, grupo en el que destacaron pedalistas como Van der Poel, Mads Pedersen, Christophe Laporte, entre otros.

En los últimos 30 kilómetros, la carrera quedó reducida a un mano a mano entre Pogacar y Van Aert, quienes lograron abrir una ventaja importante sobre el grupo perseguidor liderado por Mathieu van der Poel (actual tricampeón de La Clásica de Clásicas y quien sufrió varios contratiempos al tener que cambiar su bicicleta en, al menos, dos ocasiones).

De vuelta con Pogacar y Van Aert, estos intercambiaron ataques en los tramos de adoquín, con momentos de tensión en sectores clave como el Carrefour de l’Arbre, donde se jugó gran parte de la carrera. Ya dentro del último kilómetro, Pogacar entró primero al velódromo de Roubaix, lo que parecía darle una ligera ventaja para cerrar la competencia. Sin embargo, Van Aert resistió, se mantuvo a rueda y esperó el momento exacto para lanzar su ataque definitivo en la última vuelta. Fue ahí donde el belga mostró su mejor versión al superar al campeón del mundo en el sprint final para cruzar la meta en primer lugar y quedarse, por fin, con la victoria la también llamada Clásica de Clásicas.

¿Qué pasó con Pogacar y su intento histórico?

Tadej Pogacar llegó a la París-Roubaix 2026 con el objetivo de conquistar el único Monumento que faltaba en su palmarés. Durante gran parte de la carrera se mostró sólido, superó problemas mecánicos e incluso lideró en los momentos decisivos. No obstante, el esfuerzo acumulado y la estrategia de Van Aert terminaron por inclinar la balanza en el cierre. El esloveno no pudo sostener la ventaja en el sprint final y se quedó a las puertas de hacer historia, en una derrota que no borra su actuación, pero sí posterga su ambición de completar los cinco grandes monumentos del ciclismo.

Al final, la París-Roubaix volvió a demostrar por qué es una de las carreras más exigentes del mundo, con un desenlace que coronó a Wout van Aert como campeón tras años de intentos, en una victoria que lo consagra en la historia de esta clásica.

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