Necaxa vs Tigres, en vivo la transmisión por Claro Sports

Los Rayos reciben la visita de los felinos en la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Sigue el Necaxa vs Tigres, en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

Después de jugar ante Querétaro el fin de semana pasado en La Corregidora, el Necaxa regresa a casa y a la multiplataforma de Claro Sports para disputar la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde recibe la visita de los Tigres y disputar su penúltimo juego en el Estadio Victoria dentro de la temporada regular de la competencia.

Los Rayos aún tienen esperanzas de hacerse de un lugar en la Liguilla del fútbol mexicano, pero llegarán golpeados tras caer ante los Gallos como visitantes por marcador de 3-1 y después de sumar tres duelos al hilo sumando puntos. Por lo que buscarán sacarle provecho a la localía frente a un rival complicado de doblegar.

Por su parte, los Tigres enfrentarán este compromiso con el ánimo encendido, ya que acaban de conseguir su pase a las semifinales en la Concacaf Champions Cup 2026 y por haber goleado al líder Chivas en la fecha anterior del certamen. Una victoria más los mantendría entre los primeros seis lugares de la tabla general.

¿Cuándo es el próximo partido en casa del Necaxa en el Clausura 2026?

El próximo duelo del Necaxa de local en el Estadio Victoria será el sábado 18 de abril. En Claro Sports te llevaremos completamente en vivo todas las acciones de dicho compromiso y la mejor cobertura al finalizar.

Necaxa vs Tigres, en vivo por Claro Sports: ¿Cómo y dónde ver la transmisión online?

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Necaxa y Tigres, tienes que seguir la multiplataforma de Claro Sports. Ya sea a través de la televisión de paga en su multiplataforma, ya que el juego lo podrás ver en vivo en la página web del canal, en su aplicación móvil o directamente en el canal oficial de YouTube.

Sigue la mejor cobertura del partido con la previa, la narración del compromiso, todas las reacciones y el mejor análisis de lo ocurrido en el Estadio Victoria.

¿A qué hora empieza el Necaxa vs Tigres del Clausura 2026 de la Liga MX?

El duelo entre los Rayos del Necaxa y los Tigres de la UANL está pactado para que se lleve a cabo el sábado 18 de abril en el Estadio Victoria, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Calendario Necaxa Clausura 2026: fechas y horarios

No ha sido un torneo fácil para el Necaxa, pues es el primer certamen de Martín Varini como entrenador del equipo y poco a poco el estratega argentino se sigue adaptando al club y al plantel. Sin embargo, se mantiene con esperanzas de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

De momento, aún le quedan dos partidos como local y uno más fuera de casa, con el que cerrará la fase regular de la competencia y en la que conocería su futuro dentro de la competencia de la Primera División de México.

Jornada 1 | Santos 1-3 Necaxa | Crónica

Jornada 2 (doble) | Necaxa 0-2 Monterrey | Crónica

Jornada 3 | Necaxa 0-1 Atlas | Crónica

Jornada 4 | América 2-0 Necaxa | Crónica

Jornada 5 | Necaxa 4-1 San Luis | Crónica

Jornada 6 | Juárez 1-2 Necaxa | Crónica

Jornada 7 | Necaxa 0-3 Toluca | Crónica

Jornada 8 | León 2-1 Necaxa | Crónica

Jornada 9 (doble) | Pachuca 2-1 Necaxa | Crónica

Jornada 10 | Necaxa 0-1 Pumas | Crónica

Jornada 11 | Puebla 0-0 Necaxa | Crónica

Jornada 12 | Necaxa 3-0Tijuana | Crónica

Jornada 13 | Necaxa 1-0 Mazatlán | Crónica

Jornada 14 | Querétaro 3-1 Necaxa | Crónica

Jornada 15 | Necaxa vs Tigres | Viernes 17 de abril | 21:00 horas | Victoria

Jornada 16 (doble) | Necaxa vs Chivas | Miércoles 22 de abril | 21:00 horas | Victoria

Jornada 17 | Cruz Azul vs Necaxa | Domingo 26 de abril | 19:00 horas | Cuauhtémoc

Antecedentes y últimos resultados del Necaxa vs Tigres

La rivalidad entre Necaxa y Tigres en la historia de los torneos largos data desde el Invierno 1997 a la fecha. Desde entonces, los Rayos han ganado en 13 ocasiones por los 20 triunfos de los felinos norteños, así como los 14 empates que han registrado.

Han habido varios encuentros inolvidables entre ambos planteles, pero sin duda el que llama más la atención es el de la vuelta de cuartos de final del Clausura 2025; el cual terminó con una acción polémica que le costó el tanto que le daba el pase a semifinales a los de Aguascalientes.

Tigres 5-3 Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2025

Tigres 2-2 Necaxa | Cuartos, vuelta | Clausura 2025

Necaxa 0-0 Tigres | Cuartos, ida | Clausura 2025

Necaxa 1-2 Tigres | Jornada 10 | Clausura 2025

Tigres 1-0 Necaxa | Jornada 1 | Apertura 2024

¿Cómo le va a Necaxa de local? Resultados de los Rayos en el Estadio Victoria en el Clausura 2026

El Necaxa no presume de buenos números jugando como local en el Clausura 2026 de la Liga MX, ya que de siete compromisos solo ha podido ganar tres, nunca ha empatado en el Estadio Victoria y ha sufrido cuatro descalabros, por lo que solo registra nueve unidades en casa de 21 unidades posibles.

Jornada 2: Necaxa 0-2 Monterrey

Jornada 3: Necaxa 0-1 Atlas

Jornada 5: Necaxa 4-1 Atlético de San Luis

Jornada 7: Necaxa 0-3 Toluca

Jornada 10: Necaxa 0-1 Pumas

Jornada 12: Necaxa 3-0 Tijuana

Jornada 13: Necaxa 1-0 Mazatlán

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