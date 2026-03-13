Bogotá se pone en modo phygital: deporte, tecnología y competencia en un solo lugar

El CEFE Cometas será sede de Phygital Games Colombia, un evento que mezcla la emoción del deporte físico con el universo digital.

Phygital Idrd / Foto: IDRD.

La capital se prepara para vivir una experiencia distinta, vibrante y conectada con las nuevas generaciones. Los próximos 14 y 15 de marzo, el CEFE Cometas recibirá una nueva edición de Phygital Games Colombia, un evento que une lo mejor del deporte tradicional y el mundo digital en una competencia llena de energía, estrategia y talento.

En alianza con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este torneo nacional reunirá a 208 atletas de ciudades como Bogotá, Cali, Manizales, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, quienes competirán en tres disciplinas que cada vez ganan más fuerza entre el público joven: Phygital Football, Phygital Basketball y Phygital Dancing.

El formato phygital propone una nueva forma de competir: una en la que la destreza física y la habilidad digital van de la mano. En el fútbol phygital, por ejemplo, la emoción del fútbol 5 se combina con la fase en videojuego; en baloncesto, el 2×2 sube de nivel con el componente digital; y en dancing, el ritmo en la pista se mide con la precisión del simulador.

Además de reunir a los mejores talentos del país, el evento también abrirá espacio a nuevas figuras del deporte emergente. En esta edición volverá a competir Marian Flórez, campeona nacional 2025 de Phygital Dancing, quien ya representó a Colombia en el mundial Games of the Future en Abu Dhabi, donde logró un destacado quinto lugar. También participarán equipos de la Universidad Distrital y la Universidad Gran Colombia.

Este evento no solo busca ofrecer un espectáculo innovador, sino también impulsar nuevas formas de actividad física entre las generaciones digitales y posicionar a Colombia como referente regional en esta tendencia que sigue creciendo en el mundo. Los equipos campeones tendrán, además, la posibilidad de avanzar al circuito internacional rumbo al mundial Games of the Future Kazajistán 2026.

“En Bogotá le apostamos a escenarios donde el deporte dialogue con los lenguajes de las nuevas generaciones. Phygital Games nos permite conectar actividad física, tecnología, innovación y talento joven en un mismo espacio, ampliando la manera en que entendemos la recreación y la competencia en la ciudad”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Por su parte, Adriana Melo y Diego Ramos, directores de Phygital Games Colombia, destacaron que este formato crea un espacio en el que la tecnología y el deporte tradicional no solo conviven, sino que se potencian mutuamente, dentro de un circuito competitivo con proyección internacional.

Con eventos como este, Bogotá sigue abriendo espacios para que más jóvenes encuentren en el deporte una forma de expresión, competencia, encuentro y futuro porque en el IDRD tu bienestar es nuestra misión.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES IDRD

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