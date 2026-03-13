Agenda de los jugadores de Selección Colombia del 13 al 15 de marzo de 2026

La mayoría de jugadores cafeteros con habitual convocatoria a la Tricolor van a tener duelos trascendentales en sus ligas.

Luis Díaz vs Atalanta / REUTERS/Matteo Ciambelli.

Ya quedan menos de tres meses para que el Mundial de 2026 inicie. Los combinados nacionales que ya consiguieron su cupo están en un momento de mucha atención para definir a sus convocados y la Selección Colombia no es la excepción. Cada salida con sus clubes es una prueba de rigor para los futbolistas que aspiran a un lugar.

Este fin de semana de mediados de marzo estará caracterizado por partidos trascendentales para los jugadores cafeteros con sus clubes. Será un momento para que Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico sigan tomando apuntes que les permitan tomar la mejor decisión con el listado y se activen los filtros de calidad y mérito.

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Porteros

Álvaro Montero: con Vélez Sarsfield, visita a Platense en la Liga Argentina el sábado, 14 de marzo, a las 5:00 p.m.

con Vélez Sarsfield, visita a Platense en la Liga Argentina el sábado, 14 de marzo, a las 5:00 p.m. Camilo Vargas: con Atlas, visita a Toluca en la Liga MX el sábado, 14 de marzo, a las 8:00 p.m.

con Atlas, visita a Toluca en la Liga MX el sábado, 14 de marzo, a las 8:00 p.m. David Ospina: con Atlético Nacional recibe a Llaneros en la Liga BetPlay Dimayor el viernes, 13 de marzo, a las 8:30 p.m.

Defensores

Álvaro Angulo: con Pumas, recibe a Cruz Azul en la Liga MX el sábado, 14 de marzo, a las 10:10 p.m.

con Pumas, recibe a Cruz Azul en la Liga MX el sábado, 14 de marzo, a las 10:10 p.m. Carlos Cuesta: con Vasco Da Gama, visita a Cruzeiro en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 6:30 p.m.

con Vasco Da Gama, visita a Cruzeiro en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 6:30 p.m. Daniel Muñoz: con Crystal Palace, recibe a Leeds en la Premier League el domingo, 15 de marzo, a las 9:00 a.m.

con Crystal Palace, recibe a Leeds en la Premier League el domingo, 15 de marzo, a las 9:00 a.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, recibe a Basaksehir en la Super Lig el sábado, 14 de marzo, a las 12:00 p.m.

con Galatasaray, recibe a Basaksehir en la Super Lig el sábado, 14 de marzo, a las 12:00 p.m. Jhon Lucumí : con Bologna, visita a Sassuolo en la Serie A el domingo, 15 de marzo, a las 9:00 a.m.

: con Bologna, visita a Sassuolo en la Serie A el domingo, 15 de marzo, a las 9:00 a.m. Johan Mojica: con Mallorca, recibe a Espanyol en LaLiga el domingo, 15 de marzo, a las 8:00 a.m.

con Mallorca, recibe a Espanyol en LaLiga el domingo, 15 de marzo, a las 8:00 a.m. Santiago Arias: Independiente de Avellaneda no tendrá acción el fin de semana.

Independiente de Avellaneda no tendrá acción el fin de semana. Yerry Mina: con Cagliari, visita a Pisa en la Serie A el domingo, 15 de marzo, a las 9:00 a.m.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: con Racing de Santander, visita a Cultural Leonesa en LaLiga de segunda división el sábado, 14 de marzo, a las 10:15 a.m.

con Racing de Santander, visita a Cultural Leonesa en LaLiga de segunda división el sábado, 14 de marzo, a las 10:15 a.m. James Rodríguez: con Minnesota United, visita a Vancouver Whitecaps en la MLS el domingo, 15 de marzo, a las 3:30 p.m.

con Minnesota United, visita a Vancouver Whitecaps en la MLS el domingo, 15 de marzo, a las 3:30 p.m. Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, recibe a Leeds en la Premier League el domingo, 15 de marzo, a las 9:00 a.m.

con Crystal Palace, recibe a Leeds en la Premier League el domingo, 15 de marzo, a las 9:00 a.m. Jhon Arias: con Palmeiras, recibe a Mirassol en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 4:30 p.m.

con Palmeiras, recibe a Mirassol en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 4:30 p.m. Juan Camilo Portilla: con Athletico Paranaense, visita a Fluminense en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 2:00 p.m.

con Athletico Paranaense, visita a Fluminense en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 2:00 p.m. Kevin Castaño: con River Plate, recibe a Sarmiento de Junín en la Liga Argentina el domingo, 15 de marzo, a las 5:45 p.m.

con River Plate, recibe a Sarmiento de Junín en la Liga Argentina el domingo, 15 de marzo, a las 5:45 p.m. Ríchard Ríos: con Benfica, visita a Arouca en la Primeira Liga el sábado, 14 de marzo, a las 3:30 p.m.

con Benfica, visita a Arouca en la Primeira Liga el sábado, 14 de marzo, a las 3:30 p.m. Yáser Asprilla: con Galatasaray, recibe a Basaksehir en la Super Lig el sábado, 14 de marzo, a las 12:00 p.m.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, visita a Cruzeiro en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 6:30 p.m.

con Vasco Da Gama, visita a Cruzeiro en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 6:30 p.m. Jhon Córdoba: con Krasnodar, visita a Sochi en la Liga Premier el sábado, 14 de marzo, a las 5:45 a.m.

con Krasnodar, visita a Sochi en la Liga Premier el sábado, 14 de marzo, a las 5:45 a.m. Johan Carbonero: con Internacional de Porto Alegre, recibe a Bahía en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 2:00 p.m.

con Internacional de Porto Alegre, recibe a Bahía en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 2:00 p.m. Jorge Carrascal: con Flamengo, visita a Botafogo en el Brasileirao el sábado, 14 de marzo, a las 6:30 p.m.

con Flamengo, visita a Botafogo en el Brasileirao el sábado, 14 de marzo, a las 6:30 p.m. Luis Díaz: con Bayern, visita a Bayer Leverkusen en la Bundesliga el sábado, 14 de marzo, a las 9:30 a.m.

con Bayern, visita a Bayer Leverkusen en la Bundesliga el sábado, 14 de marzo, a las 9:30 a.m. Luis Javier Suárez: Sporting de Portugal no tendrá acción el fin de semana.

Sporting de Portugal no tendrá acción el fin de semana. Rafael Santos Borré: con Internacional de Porto Alegre, recibe a Bahía en el Brasileirao el domingo, 15 de marzo, a las 2:00 p.m.

Te puede interesar