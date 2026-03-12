Pico y placa en Bogotá para este viernes, 13 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para este viernes 13 de marzo de 2026.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Culmina la semana laboral en Colombia. Para este viernes 13, día en el que regularmente hay caos vehicular, es muy importante tener en cuenta cómo regirá el pico y placa en la capital del país, Bogotá, por lo que aquí le contamos todos los detalles. Tome nota y agéndese para este nuevo día, llegando casi que a la mitad de marzo.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de marzo de 2026?

Para este viernes 13, los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán luz verde para circular por las calles de la capital colombiana. De lo contrario, los automotores que culminen entre 6 y 0 tendrán prohibido salir, salvo ciertas excepciones a la regla.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Como es habitual, el horario designado para el pico y placa en Bogotá va desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. En esos horarios, si le toca restricción, debe abstenerse de sacar su vehículo particular, o de lo contrario, podrá verse expuesto a fuertes sanciones.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Inicialmente, los vehículos con motor eléctrico y motocicletas van por fuera de la restricción. A esto se les suma los que hagan el pago del “pico y placa solidario”, a cambio de un valor que les permita ser exentos de la norma. Por otro lado, no aplica para los que presten labores como prensa, servicios médicos, personal de seguridad, diplomático o el desplazamiento de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

El comparendo es muy fuerte si viola el pico y placa. El valor corresponde a los 15 salarios mínimos legales diarios, que equivalen a $875.452 pesos colombianos. Como si fuera poco, el Código Nacional de Tránsito estipula que el vehículo que evada la restricción será inmovilizado, por lo que se incrementa el valor dado el uso de la grúa y estacionamiento en patios.

