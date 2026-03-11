Datacenter Triara de Claro: 12 años consecutivos deexcelencia con recertificación Diamante Nivel V

Fue nuevamente recertificado por el International Computer Room Experts Association.

Claro Movil Operador / Claro.

Claro Colombia anunció que su Datacenter Triara, el más relevante del país y un referente en Latinoamérica, fue nuevamente recertificado por el

International Computer Room Experts Association (ICREA). Durante 12 años consecutivos ha recibido el sello Diamante Nivel V, la máxima distinción en excelencia de infraestructura para centros de datos, lo que ratifica que la operación cumple con los estándares internacionales más estrictos en materia de instalaciones eléctricas, climatización, sistemas contra incendio, comunicaciones, monitoreo automatizado y seguridad física (CCTV y control de acceso).

Iader Maldonado, director corporativo de Tecnología de Claro Colombia, afirmó que “esta recertificación es clave ya que ratifica a Triara como la opción más robusta para las empresas que requieren una infraestructura segura con la cual garantizar la continuidad de sus negocios y la protección de su operación. Con esto, Claro se consolida como un aliado estratégico capaz de ofrecer integralmente el ecosistema de conectividad, infraestructura, plataformas y servicios de TI y de ciberseguridad, necesarias para impulsar la transformación digital de las empresas en Colombia”.

Con estas certificaciones internacionales y la única nube de hyperscale alojada en la región, el Datacenter Triara de Claro soporta soluciones tecnológicas avanzadas de inteligencia artificial, 5G y ciberseguridad, fortaleciendo la competitividad de empresas, entidades públicas y sectores productivos. Con más de 15 años de experiencia en servicios administrados, Claro monitorea 19.000 servidores y procesa 2,5 millones de transacciones por minuto.

La compañía pone al servicio del país la infraestructura y el ecosistema de centros de datos más robustos, con dos datacenters operativos: uno en Bogotá (Triara) y otro en Medellín (Triara Megacenter), que gestionan más de 66,7 Petabytes de información y están interconectados con el mundo a través de los cables submarinos de Claro en la región.

“En Claro Colombia vemos los centros de datos como el motor de la economía digital: infraestructura de gran capacidad energética y alta disponibilidad que soporta el crecimiento del cómputo para 5G y la inteligencia artificial. Nuestra visión es consolidar un ecosistema soberano, seguro y sostenible, conectado a la red de Claro, que acerque la nube y la IA a empresas, gobierno y emprendedores en todo el país. Los datacenters de Claro no solo guardan datos: habilitan el futuro digital de Colombia”, finalizo el directivo de Claro Colombia.

