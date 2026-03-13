Guastatoya vs Mictlán en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guastatoya vs Mictlán, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Mictlán se enfrentan por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que puede ser determinante en la lucha por la permanencia. El equipo pecho amarillo necesita reaccionar para no seguir comprometiéndose en la tabla acumulada, mientras que los conejos llegan en un gran momento y con la oportunidad de dar un golpe directo ante un rival que pelea por el mismo objetivo.

Guastatoya tiene 13 puntos y se ubica en el 10° lugar, producto de tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Pablo Centrone atraviesa un momento complicado, ya que viene de caer 1-0 ante Deportivo Mixco como visitante en la última jornada y acumula cuatro partidos sin conocer la victoria. Esta racha también empieza a afectar su situación en la tabla acumulada, donde suma 35 puntos y ocupa el 11° puesto, por lo que necesita recortar distancia con Mictlán (39), su rival de turno, y Achuapa (40).

Por su parte, Mictlán tiene 15 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Gabriel Álvarez también está enfocado en la pelea por evitar el descenso, aunque desde la llegada de su entrenador logró cambiar el panorama. En la última semana consiguió dos victorias de gran impacto, al derrotar 2-1 a Municipal y 2-0 a Aurora, ambos partidos como local. Estos resultados le permitieron salir de la zona de descenso directo, pero este duelo será una verdadera final: una victoria ampliaría considerablemente la ventaja sobre sus perseguidores, mientras que una derrota volvería a apretar la lucha por la permanencia.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guastatoya vs Mictlán de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Mictlán está programado para el sábado 14 de marzo a las 17:00 horas y se disputará en el estadio David Córdon Hichos. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Mictlán hoy

Ni Guastatoya ni Mictlán cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya: Rubén Escobar; Nelson García, Herberth Morales, Kevin Fernández, Víctor Armas; Ariel Lon, José Almanza, Yordin Hernández; Carlos Alvarado, Santiago Gómez y Víctor Ávalos. DT: Pablo Centrone.

Mictlán: John Faust; Jonas Herrarte, William Ramírez, Renny Folleco, Richard Monges; Miguel Ángel Lemus, Osman Salguero, Kendel Herrarte; William Fajardo, Guillermo Chavasco y Sebastián Colón. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Mictlán en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Mictlán:

25 de enero de 2026 | Mictlán 0-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de noviembre de 2025 | Mictlán 2-3 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de agosto de 2025 | Guastatoya 1-3 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de abril de 2017 | Mictlán 2-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2017

| Torneo Clausura 2017 12 de febrero de 2017 | Guastatoya 0-1 Mictlán | Torneo Clausura 2017

Te puede interesar –