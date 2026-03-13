Sencia lo vuelve a hacer: concierto en El Campín antes de Libertadores y despedida de Selección Colombia

Santa Fe, Millonarios y el combinado cafetero tienen partidos de mucha trascendencia en fechas cercanas a las de ese evento.

Luis Javier Suárez, en un partido de Selección Colombia. – Vizzor Image.

Ha vuelto a suceder. A pesar de todos los problemas que ha habido con respecto al estado de la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín, se seguirá utilizando para propósitos para los cuales no está diseñado. Sencia, empresa administradora del máximo escenario deportivo de la capital, ha programado un nuevo concierto para una fecha muy sensible, que podría llegar a afectar el fútbol.

Este viernes, se anunció que el cantante Silvestre Dangond programó una presentación para el viernes 15 de mayo. La preocupación con realizar ese evento en esa fecha es que está muy cercana a un partido de la Copa Libertadores y también a la despedida de la Selección Colombia antes de su participación en el Mundial.

Vale la pena recordar que las pésimas condiciones que ha venido presentando la cancha ya obligaron a la reprogramación de varios partidos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y que el denominado ‘Festival del guaro’ que iba a hacerse el 28 de febrero se movió un mes y que su realización se dará finalmente el 28 de marzo.

La afectación a Santa Fe y Millonarios

Hay que empezar por decir que el concierto de Silvestre Dangond seguramente obligará a Dimayor a programar partidos de Millonarios y Santa Fe en días distintos al fin de semana en cuestión, pero que todavía no se sabe cuáles serían. Según el calendario previsto, los juegos de vuelta de los cuartos de final del campeonato liguero se estarían jugando para ese momento. Habrá que esperar para ver si clasifican y cómo corresponde el sorteo.

Lo que sí está fijo es la afectación a Santa Fe. Si bien no se ha llevado a cabo el sorteo de la fase de grupos por parte de Conmebol, estar en el bombo 3 hace que sea un hecho que va a tener que jugar en condición de local en la quinta jornada de esa instancia de la Copa Libertadores 2026. Esta fecha se llevará a cabo entre el martes 19 y el jueves 21 de mayo. Tras las labores de desmonte del concierto, solamente serán de tres a cinco días de recuperación para la cancha.

Cancha de El Campín. – Vizzor Image.

Por el lado de Millonarios, como hace parte del bombo 2 para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, el fixture ya indica que la quinta jornada, que será en las misma fechas de Libertadores, la jugará como visitante. La secta fecha sí le corresponde de local y esta se dará entre el 26 y el 28 de mayo.

La despedida de la Selección Colombia

Precisamente, el pésimo estado del terreno de juego era lo que tenía en vilo la elección de Bogotá como sede del evento de despedida de la Selección Colombia para el Mundial. Finalmente, la ciudad capital recibió el voto de confianza por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para organizar este momento tan esperado por los aficionados.

La fecha que ya está confirmada para esto es el viernes 29 de mayo. Todavía no se ha confirmado el rival para el que sería el penúltimo duelo amistoso antes de afrontar el grupo K de la cita orbital. Por ahora, no hay pronunciamientos por parte de las autoridades del fútbol sobre la programación de este nuevo concierto.

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