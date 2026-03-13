Alajuelense vs LAFC se calienta: el cruce de Alejandro Bran con Ryan Hollingshead

Se abrió polémica por declaraciones del futbolista estadounidense.

Bran convirtió el gol de Alajuelense en USA | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 dejó mucho más que un buen resultado para el equipo costarricense. El partido disputado en el BMO Stadium también dejó un cruce de declaraciones que comienza a calentar el ambiente de cara al duelo de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Alejandro Bran, quien firmó una destacada actuación y anotó un gol de gran factura ante el experimentado arquero francés Hugo Lloris. El mediocampista rojinegro aprovechó un espacio desde fuera del área y sacó un potente derechazo que terminó en el fondo de la red, un tanto que permitió a Alajuelense rescatar un empate muy valioso como visitante.

¡Bran saca un derechazo que termina en la red! 💥 pic.twitter.com/F1eWRwFU5n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

Sin embargo, la jugada no solo generó elogios, sino también comentarios desde el propio plantel del LAFC. Tras el encuentro, el defensor estadounidense Ryan Hollingshead analizó el partido y se refirió directamente al gol del futbolista manudo, dejando una frase que rápidamente generó repercusión.

“Un juego muy complejo para nosotros, tuvimos la bola todo el tiempo, pero ellos hicieron su gol. Me gustó cómo jugamos, pero no creo que él (Alejandro Bran) marque ese gol otra vez. El fútbol no siempre es justo, pero estamos listos para la batalla en Costa Rica e ir a ganar allá”, declaró el defensor del equipo angelino.

Las palabras del jugador del LAFC no pasaron desapercibidas en el entorno rojinegro. Cuando la delegación de Alajuelense regresó a Costa Rica tras el partido en Estados Unidos, Bran atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto y fue consultado directamente sobre los comentarios de su rival. Lejos de entrar en una confrontación directa, el mediocampista respondió con calma, aunque dejó una frase que evidenció confianza en su trabajo y en su trayectoria dentro del fútbol costarricense.

“Ahí me mandaron la nota, pero tal vez él está un poco más del lado de Norteamérica. Entonces, obviamente no va a saber de los goles que he hecho; pero simplemente es la perspectiva de él. Yo sigo con lo mío, con el trabajo que tengo que hacer para ayudar al equipo”, explicó el futbolista rojinegro.

Más allá del cruce de palabras, el gol de Bran confirmó una de sus principales virtudes: su capacidad para rematar desde media distancia, una característica que ya ha mostrado en distintas ocasiones con la camiseta de Alajuelense. Ahora, con la serie completamente abierta, el conjunto manudo buscará aprovechar el resultado conseguido en Estados Unidos para intentar sellar la clasificación ante su afición en el Morera Soto.

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