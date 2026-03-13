Roger Milla: el goleador más veterano en la historia de los Mundiales

Con 42 años y 39 días, rompió su propio récord y reafirmó que la edad no podía limitar su talento

Antes de convertirse en el goleador más veterano en la historia de las Copas del Mundo, Roger Milla era simplemente un niño con un balón y un sueño. Nació el 20 de mayo de 1952 en Yaundé, Camerún. Desde pequeño llevaba la pelota pegada a los pies, una pasión que lo llevó a debutar como profesional con apenas 14 años en el Éclair de Douala.

Cinco años después dio el salto a los Léopards de Douala, donde también tomó una decisión que marcaría su identidad: cambió su apellido de Miller a Milla. En ese club dejó números impresionantes: 101 goles en 117 partidos. Más tarde brilló con el Tonnerre Yaoundé, actuaciones que le abrieron las puertas del futbol francés.

En Europa defendió los colores de Valenciennes, Mónaco, Saint-Étienne y Montpellier. En Valenciennes firmó una temporada espectacular con 25 goles en 28 encuentros, confirmando que su olfato goleador no tenía fronteras.

Sin embargo, el capítulo que definió su legado llegó con la selección de Camerún. Fue pieza clave para clasificar al Mundial de España 1982, la primera participación del país en una Copa del Mundo. Milla lideró la tabla de goleadores de las eliminatorias africanas con seis tantos.

En ese torneo, Camerún sorprendió al planeta. Terminó invicto con tres empates, aunque quedó fuera de la siguiente ronda. Aun así, aquel equipo dejó una huella imborrable gracias a su futbol atrevido y su alegría en la cancha.

La verdadera explosión de Roger Milla llegó años después, en Italia 1990. A los 38 años ya había anunciado su retiro, pero una llamada cambió la historia. El presidente de Camerún, Paul Biya, le pidió personalmente que regresara para aportar experiencia al equipo. Y lo hizo de manera inolvidable.

Con 42 años y 39 días, rompió su propio récord | Claro Sports

Camerún derrotó a Argentina, entonces campeona del mundo. Milla marcó un doblete ante Rumania y, pese a la derrota contra la Unión Soviética, el equipo avanzó como líder de grupo. En octavos de final volvió a ser protagonista con dos goles frente a Colombia, celebrados con su icónico baile junto al banderín de córner.

Los Leones Indomables llegaron hasta cuartos de final contra Inglaterra. Resistieron, lucharon y llevaron el partido al tiempo extra. Aunque terminaron cayendo, la historia ya estaba escrita: era la mejor actuación de una selección africana en un Mundial hasta ese momento.

Su nombre quedó ligado al récord del goleador más veterano en una Copa del Mundo. Pero Roger Milla aún tenía una página más por escribir.

En Estados Unidos 1994, volvió a aparecer en la convocatoria. El instinto seguía intacto. En fase de grupos, Camerún perdía 3-0 ante Rusia cuando el delantero entró desde el banquillo. Apenas llevaba un minuto en el campo cuando encontró el fondo de la red.

Con 42 años y 39 días, rompió su propio récord y reafirmó que la edad no podía limitar su talento.

Camerún no avanzó de fase, pero Roger Milla dejó algo mucho más grande: un legado imborrable en la historia de los Mundiales y la prueba de que, en el fútbol, los sueños no tienen fecha de caducidad.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Cuando faltan 90 días para el arranque del Mundial 2026, presentamos a Roger Milla como parte de nuestro conteo Claro Sports de los 100 mejores futbolistas en la historia de las Copas del Mundo de todos los tiempos.

TE PUEDE INTERESAR: