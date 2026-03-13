Checo Pérez admite frustración tras quedar fuera de la Sprint Qualy por falla mecánica

El piloto mexicano reconoció que las fallas con la bomba de combustible las ha arrastrado el equipo desde la pretemporada

Checo Pérez saldrá último en la carrera sprint de China | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una jornada complicada en el Gran Premio de China de la Fórmula 1 luego de que un problema en el sistema de combustible impidiera su participación en la Sprint Qualy disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto mexicano de Cadillac no pudo salir a la sesión de clasificación sprint, lo que condiciona su fin de semana desde el inicio.

La escudería estadounidense confirmó la situación mediante un comunicado previo a la sesión. El equipo explicó que el monoplaza de Pérez presentó una falla que no pudo resolverse a tiempo, lo que obligó a tomar la decisión de retirar el coche antes de la clasificación. Como consecuencia, el piloto tapatío deberá partir desde la última posición en la carrera sprint del sábado.

Después de la sesión, Sergio Pérez habló en la zona de medios de la Fórmula 1 y explicó que la falla se originó en la bomba de combustible, un inconveniente que el equipo ha arrastrado desde hace varias semanas.

“Sí, fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, así que sí, es muy frustrante. No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema”, declaró el piloto mexicano.

El tapatío señaló que la situación no es nueva para Cadillac. De acuerdo con el propio Checo Pérez, el equipo ya había detectado este tipo de fallas desde los ensayos de pretemporada en Bahréin, lo que ha complicado el desarrollo del monoplaza en las primeras carreras del campeonato.

“Hemos tenido este tipo de problema desde que empezaron los tests de pretemporada, así que no hemos dado con una solución y realmente espero que pronto podamos tenerla”, explicó el piloto mexicano, quien disputa su primera temporada con la escudería estadounidense.

Un fin de semana complicado para Cadillac

Los problemas comenzaron desde las prácticas libres en Shanghái. Durante esa sesión, Checo Pérez apenas pudo completar 13 vueltas y terminó en la posición 22 con un tiempo de 1:39.200, a más de seis segundos del mejor registro de George Russell.

El limitado rodaje dejó al mexicano con poco margen para preparar el coche antes de la clasificación sprint. Incluso el propio piloto reconoció que el equipo ha trabajado contrarreloj para tratar de solucionar el problema antes de las siguientes sesiones del fin de semana.

“No lo sé. Creo que, obviamente, el equipo está trabajando muy duro también desde la fábrica, y veremos si son capaces de arreglarlo o no. Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha sido muy limitado hasta ahora; así que sí, espero que podamos lograrlo”, comentó Pérez.

La actividad del Gran Premio de China continuará con la carrera sprint, que se disputará a 19 vueltas en el circuito de Shanghái. Para Checo Pérez y Cadillac, el objetivo inmediato será sumar kilómetros y recopilar información que les permita resolver un problema técnico que sigue condicionando su inicio de temporada en la Fórmula 1.

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