Pico y placa en Bogotá para este 7 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports pueden informarse sobre cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa el martes 7 de julio.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

La densidad del tráfico de la ciudad de Bogotá es un tema de día tras día. Los habitantes de la capital de la república han tenido que seguir al pie de la letra la medida del pico y placa debido a la cantidad de vehículos en suelo capitalino. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles para este martes 7 de julio.

Vehículos con pico y placa para este martes 7 de julio de 2026

En este día no podrán circular por la calles de Bogotá los carros cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Es muy importante que siga la norma para evitar que su auto pueda ser inmovilizado. Por otra parte, los vehículos con placas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán salir sin problemas.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en Bogotá ya está establecido y no tiene modificaciones. Como tal este comienza a regir a partir de las 6:00 a.m. y va hasta las 9:00 p.m. Debe tener en cuenta que en ese periodo de tiempo debe abstenerse de sacar su vehículo.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Al día de hoy las motocicletas siguen exentas de esta norma. Por otra parte, vehículos de transporte alterno como bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetas, entre otros, tampoco entran en la ley. Si usted desea sacar su carro, debe tener presente que solo lo podrá hacer si paga el pico y placa solidario. Servicios médicos, prensa y transporte de personas en condición de discapacidad son otros autos autorizados para circular.

Las sanciones por incumplir el pico y placa

En la ley está establecido que incumplir el pico y placa le puede acarrear en una multa de $875.452 pesos. Además de eso, si le inmovilizan el vehículo, el propietario tendrá que asumir costos como grúa, patios y parqueadero.

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