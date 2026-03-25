Pico y placa en Bogotá para este jueves, 26 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para este jueves 26 de marzo de 2026.

Postal de Bogotá | Raúl Arboleda, AFP.

La semana “corta” está próxima a llegar a su fin. El jueves, como tercer día laboral después del puente festivo, lleva a que muchos bogotanos se hagan el interrogante del pico y placa. Por ser día par, en Claro Sports le contamos qué implica y cuáles son los vehículos que sí tendrán la venia de las autoridades para su tránsito.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este jueves, 26 de marzo de 2026?

Para este jueves, los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán transitar por las calles bogotanas. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas que finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán esa restricción.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Como es habitual, los horarios cobijan prácticamente todo el día. Entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, si usted tiene el pico y placa, le toca tener el vehículo guardado y buscar otros medios alternativos para cumplir con la rutina del día a día.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Cabe anotar que vehículos como las motocicletas y carros con motor eléctrico no aplican. Además, entra la posibilidad de pagar el pico y placa solidario para tener una excepción. Otros automotores exentos son los destinados a servicios médicos, desplazamiento de personas en condición de discapacidad, prensa o seguridad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La sanción actual se tasa en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Lo peor es que el vehículo será inmovilizado por las autoridades de tránsito, hecho que aumenta los costos dado el parqueadero en patios y el servicio de grúa.

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