¿Qué significan los días de la Semana Santa y cuáles rituales se hacen durante ellos?

La Semana Santa es de alto valor para los feligreses en territorio colombiano. Conozca qué sucede durante estos días.

Semana Santa en Colombia | Reuters

La Semana Santa en Colombia ya está a la vuelta de la esquina. Se trata de la celebración más importante de la religión en el país, la cual incluye días festivos para la reflexión, así como decenas de tradiciones y rituales. Por otro lado, las familias no desaprovechan los días libres en el trabajo y dan un paseo por todos los rincones del país.

La conmemoración lleva consigo un período de reflexión e introspección. En las calles se destaca la cantidad de procesiones y ceremonias en las iglesias para homenajear la redención de los pecados y la resurrección de Jesucristo. Es todo un acontecimiento en Colombia, por lo que le contamos todos los motivos para ello.

¿Qué es la Semana Santa y cuánto tiempo dura?

Según el calendario litúrgico, la semana mayor en este 2026 tiene su inicio el Domingo de Ramos (29 de marzo) y culmina el Domingo de Resurrección (5 de abril). Es toda una semana.

¿Cuáles son los días más importantes de la Semana Santa y qué significan?

Domingo de Ramos: se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén antes de la Pasión. Hay una emotiva celebración por la llegada, pero a la vez se anticipa el sufrimiento. La Iglesia invita a reflexionar sobre la humildad y renovar la fe.

se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén antes de la Pasión. Hay una emotiva celebración por la llegada, pero a la vez se anticipa el sufrimiento. La Iglesia invita a reflexionar sobre la humildad y renovar la fe. Lunes Santo y Martes Santo: sin grandes celebraciones, se recuerda la purificación del templo, la unción en Betania y la anticipación de que Judas traicionaría a Jesús.

sin grandes celebraciones, se recuerda la purificación del templo, la unción en Betania y la anticipación de que Judas traicionaría a Jesús. Miércoles Santo: aquí culmina la Cuaresma, con el hecho marcado de que Judas finiquita su acuerdo para entregar a Jesús.

aquí culmina la Cuaresma, con el hecho marcado de que Judas finiquita su acuerdo para entregar a Jesús. Jueves Santo: la conmemoración de la Última Cena entre Jesús y sus discípulos, además de lavarle los pies a sus discípulos. Allí nace la eucaristía como un momento de despedida.

la conmemoración de la Última Cena entre Jesús y sus discípulos, además de lavarle los pies a sus discípulos. Allí nace la eucaristía como un momento de despedida. Viernes Santo: el día de la crucifixión y muerte de Jesús. Los feligreses lo recuerdan con viacrucis, actos de penitencia y los diferentes rituales.

el día de la crucifixión y muerte de Jesús. Los feligreses lo recuerdan con viacrucis, actos de penitencia y los diferentes rituales. Sábado Santo: un día más de silencio, duelo pero a la vez esperanza. En la noche se celebra la Vigilia Pascual como transición a la resurrección del Señor.

un día más de silencio, duelo pero a la vez esperanza. En la noche se celebra la Vigilia Pascual como transición a la resurrección del Señor. Domingo de Resurrección: la celebración total, pues Jesucristo vuelve a la vida después de morir. El día más importante de la fe cristiana.

¿Qué rituales hacen los colombianos durante la Semana Santa?

Los rituales más representativos, quizá, son las procesiones que se hacen en las calles de cada ciudad en Colombia. La gente camina rezando con imágenes de Jesús, la Virgen y demás figuras religiosas. Por supuesto, la gente asiste en masa a las misas y celebraciones, además de hacer el recorrido de Viacrucis para recordar las estaciones del camino de Jesús a la cruz. Los cambios de alimentación y actitudes de recogimiento también son protagonistas.

¿Cuáles días de la Semana Santa son feriados y de descanso obligatorio en Colombia?

Dentro de la Semana Santa, oficialmente, los días festivos son el jueves 2 y viernes 3 de abril. Serán de descanso obligatorio, por lo que bancos y múltiples establecimientos comerciales estarán sin atención al público.

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