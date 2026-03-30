¿Quién salió eliminado de Exatlón México 2026 este 29 de marzo?

Cada vez falta menos para llevarse a cabo la final del reality show, que cada semana que pasa se pone más interesante

El Equipo Rojo perdió un miembro más | @ExatlonMX

La semana 25 de Exatlón México 2026 llegó a su fin con un nuevo eliminado en la competencia. El duelo de eliminación enfrentó a integrantes del Equipo Rojo y del Equipo Azul en un momento clave rumbo a la final del reality.

En esta ocasión, los hombres estuvieron en riesgo tras los duelos por la Supervivencia. Dos atletas del Equipo Azul y uno del Equipo Rojo disputaron su permanencia en el programa. Koke Guerrero y Adrián León representaron a los azules, mientras que César Villaluz compitió por los escarlatas.

El primer enfrentamiento se dio entre los integrantes del Equipo Azul. Koke Guerrero y Adrián León se enfrentaron en un duelo directo por la permanencia. Adrián León perdió sus vidas en esta fase, lo que lo llevó a disputar su continuidad ante César Villaluz.

César Villaluz es el eliminado de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

El duelo final definió al eliminado de la semana. César Villaluz enfrentó a Adrián León en un circuito que se resolvió en la zona de tiro. El exfutbolista quedó sin vidas tras una serie de intentos fallidos en la parte final.

Durante la competencia, Villaluz logró mantenerse en la carrera. La definición se presentó en la puntería, donde Adrián León concretó los lanzamientos necesarios para asegurar su permanencia. Con este resultado, César Villaluz quedó fuera de Exatlón México 2026.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa

Con esta salida, la lista de eliminados continúa en aumento en la temporada. Hasta el momento, 25 atletas han quedado fuera del reality en su edición 2026. Entre los nombres se encuentran Alex, Andrea, Aristeo, Karen, Antonio, Tanori, Luis, Vanessa, Mau Wow, Edna, Heber, Thayli, Jair, Melisa, Adrián, José, Samanta, Emilio, Dana Castro, Alejandro Aguilera, Ela, Natali, Ernesto, Dorys del Moral y César Villaluz.

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

Tras la eliminación de este domingo, los equipos mantienen a varios atletas en competencia. El Equipo Rojo y el Equipo Azul continúan con integrantes que buscan avanzar a la final del programa.

Equipo Rojo:

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Mario ‘Mono’ Osuna

Humberto Noriega

Karol Rojas

William Arroy

Benjamín Saracho

Equipo Azul:

Alexis Vargas

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Katia Gallegos

Valery Carranza

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