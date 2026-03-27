Con la campaña El Remanso, Claro gana en la categoríaAcción de Marca con Propósito de P&M

Una iniciativa que pone en el centro a las personas y muestra el impacto real de la conectividad en comunidades apartadas del país.

Evento Claro Colombia | Claro Colombia.

Claro Colombia fue reconocida con el primer puesto en la categoría Acción de Marca con Propósito de los premios TOP10 P&M, gracias a su campaña El Remanso, una iniciativa que pone en el centro a las personas y muestra el impacto real de la conectividad en comunidades apartadas el país.

Inspirada en una historia real, la campaña retrata cómo el acceso a la tecnología puede convertirse en un motor de desarrollo para la comunidad indígena de El Remanso, impulsando oportunidades en educación, emprendimiento, telemedicina y turismo. Bajo el lema de marca “Cuando la señal de Claro llega lejos, las personas también”, la compañía evidenció que la conectividad va más allá de la infraestructura: es una herramienta para cerrar brechas y ampliar horizontes.

“Este reconocimiento reafirma nuestra apuesta por construir una marca que trasciende la conectividad, llevando oportunidades a las comunidades y contando historias que conectan desde lo humano, con impactos reales en distintos territorios del país”, afirmó John Morales, gerente de Marca e impacto País de Claro Colombia.

Con iniciativas como El Remanso, Claro continúa demostrando que cuando la tecnología se pone al servicio de las personas, es posible transformar realidades, fortalecer el tejido social y contribuir a un futuro con más oportunidades y acceso para todos.

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